Explosión en mina ilegal de Santander deja dos muertos y un herido en La Landázuri

La explosión en una mina ilegal de carbón en el municipio de La Landázuri, Santander, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una herida, confirmó Oscar Hernández, secretario del Interior del departamento.

El incidente ocurrió en una bocamina ubicada en la vereda Vizcaíno, donde operaba una explotación minera clandestina.

Las autoridades departamentales y municipales activaron de inmediato los protocolos de emergencia. En el sitio intervinieron bomberos, la Policía Nacional para rescatar los cuerpos y la extracción de la persona herida.

¿Quiénes son las víctimas de la explosión en una mina ilegal en Landázuri?

Según informó Hernández, las dos personas que murieron en el lugar, en el momento de la explosión, ambas eran oriundas del departamento de Boyacá.

Mientras que la persona que resultó herida fue evacuada inicialmente al municipio de Cimitarra y posteriormente trasladada a Bucaramanga, donde recibe atención médica en el hospital universitario.

Fue remitido desde el hospital en Cimitarra al hospital universitario. Le hicieron el acompañamiento en el procedimiento de urgencias y generaron una evaluación que está fuera de peligro.

Lo que se sabe de la mina ilegal donde fue la explosión

La Gobernación de Santander confirmó que la bocamina donde ocurrió la explosión operaba de manera ilegal. Las autoridades lograron capturar al administrador y contratante de la explotación, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Advertir sobre la actuación también de nuestra Policía Nacional, quien llevó al administrador y contratante de esa bocamina, que tiene unas características de ilegalidad.

Como parte de las acciones contra la minería ilegal en la zona, la Policía Nacional realizó una intervención en el área y logró cinco capturas adicionales.

Las autoridades departamentales iniciaron un proceso de investigación para establecer las condiciones en que operaba la mina y determinar responsabilidades.