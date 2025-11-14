CANAL RCN
Colombia Video

Explosión en mina ilegal de Santander deja dos muertos y un herido en La Landázuri

La tragedia ocurrió en una bocamina de carbón en la vereda Vizcaíno. Autoridades capturaron al administrador de la explotación clandestina.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La explosión en una mina ilegal de carbón en el municipio de La Landázuri, Santander, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una herida, confirmó Oscar Hernández, secretario del Interior del departamento.

El incidente ocurrió en una bocamina ubicada en la vereda Vizcaíno, donde operaba una explotación minera clandestina.

Las autoridades departamentales y municipales activaron de inmediato los protocolos de emergencia. En el sitio intervinieron bomberos, la Policía Nacional para rescatar los cuerpos y la extracción de la persona herida.

Dos hombres fueron víctimas de una mina en Antioquia: uno de ellos quedó amputado
RELACIONADO

Dos hombres fueron víctimas de una mina en Antioquia: uno de ellos quedó amputado

¿Quiénes son las víctimas de la explosión en una mina ilegal en Landázuri?

Según informó Hernández, las dos personas que murieron en el lugar, en el momento de la explosión, ambas eran oriundas del departamento de Boyacá.

Mientras que la persona que resultó herida fue evacuada inicialmente al municipio de Cimitarra y posteriormente trasladada a Bucaramanga, donde recibe atención médica en el hospital universitario.

Fue remitido desde el hospital en Cimitarra al hospital universitario. Le hicieron el acompañamiento en el procedimiento de urgencias y generaron una evaluación que está fuera de peligro.

Dos niños de 6 y 8 años gravemente heridos tras caer en campo minado en Antioquia: uno perdió un brazo
RELACIONADO

Dos niños de 6 y 8 años gravemente heridos tras caer en campo minado en Antioquia: uno perdió un brazo

Lo que se sabe de la mina ilegal donde fue la explosión

La Gobernación de Santander confirmó que la bocamina donde ocurrió la explosión operaba de manera ilegal. Las autoridades lograron capturar al administrador y contratante de la explotación, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Advertir sobre la actuación también de nuestra Policía Nacional, quien llevó al administrador y contratante de esa bocamina, que tiene unas características de ilegalidad.

Como parte de las acciones contra la minería ilegal en la zona, la Policía Nacional realizó una intervención en el área y logró cinco capturas adicionales.

Las autoridades departamentales iniciaron un proceso de investigación para establecer las condiciones en que operaba la mina y determinar responsabilidades.

Campesino perdió una pierna por mina antipersonal en municipio de Rigoberto Urán
RELACIONADO

Campesino perdió una pierna por mina antipersonal en municipio de Rigoberto Urán

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inteligencia Artificial

Padre 'Chucho' denuncia estafa digital: usan su imagen para vender falsos “medicamentos milagrosos”

Gustavo Petro

Presidente Petro firmó el contrato para la compra de 17 aviones Gripen a una empresa Sueca

Animales

IDPYBA habilita más de seis mil cupos para esterilizaciones en noviembre y diciembre

Otras Noticias

Redes sociales

Reconocido actor colombiano le propuso matrimonio a su novia

Fernando Solórzano, más conocido como 'El Flaco', compartió la emocionante noticia de que se compromete con Lorena Altamirano.

China

Incendio devastador destruye monumento histórico en China: casi 1.500 años de historia

Las llamas consumieron la totalidad de la estructura que albergó a un gran número de visitantes por más de diez años.

Cuidado personal

Menos del 50% de los adultos en Colombia realiza actividad física: el deporte es la solución urgente

Millonarios

Giro total en el futuro de Harold Santiago Mosquera: este sería su nuevo equipo en 2026

Secretaria de Movilidad

¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025