Dos niños de 6 y 8 años gravemente heridos tras caer en campo minado en Antioquia: uno perdió un brazo

El gobernador de Antioquia condenó el ataque terrorista que fue perpetrado por las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia.

octubre 10 de 2025
01:57 p. m.
Un hecho de barbarie que genera mucha tristeza sucedió esta mañana en Antioquia. Dos niños de 6 y 8 años resultaron gravemente heridos por la detonación de un artefacto explosivo.

Según las autoridades, el explosivo fue instalado por las disidencias de las Farc en una zona de San Andrés de Cuerquia.

A través de su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que uno de los niños perdió un brazo y que coordina con la Fuerza Aérea, el traslado de sus pequeños a Medellín.

Niño perdió brazo tras ataque con explosivo de disidencias de las Farc

Rendón rechazó categóricamente el atentado terrorista: “a cuenta de la paz total, estos bandidos enriquecidos y envalentonados, pues sin ningún reato, ocasionan este tipo de tragedias”.

Son dos niños de 8 y 6 años. No se sabe en qué circunstancias terminaron afectados por explosivos de las disidencias de las Farc.

Gobernador de Antioquia denunciará en caso ante la CIDH

Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

“El actual gobierno colombiano suele restarle importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, dijo.

“Me dicen que los criminales de Farc andan preocupados por la repercusión de este hecho. Pero su terrorismo no se puede esconder, para eso no hay perdón ni en la tierra, ni en el cielo: van es para la cárcel o el infierno”, sentenció el gobernador.

