Dos hombres fueron víctimas de una mina en Antioquia: uno de ellos quedó amputado

Las autoridades llevaron a cabo la evacuación de dos personas que fueron víctimas de mina antipersonal en Antioquia.

El reporte oficial indicó que las personas se toparon con el explosivo en zona rural de Anorí. Tras el llamado, se desplegó el helicóptero Ángel de la fuerza aérea. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 38 años y otro de 22 años.

Estado de salud de las víctimas: esto se sabe

Si bien las víctimas fueron llevadas al hospital local, la gravedad de las heridas requirió atención más especializada. El hombre de mayor edad tuvo que ser sometido a una amputación en la zona izquierda, mientras que el joven quedó con graves lesiones en sus ojos.

El vuelo recorrió la ruta hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Los hombres fueron escoltados por el cuerpo del Ejército y la Fuerza Aérea. Actualmente, siguen bajo cuidado del centro médico.

Al parecer, las minas fueron instaladas por miembros del Frente 36 de las disidencias de las Farc, operado por Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, cabecilla conocido como alias Manuel Guaricho.

Enfrentamientos de las disidencias con el Clan del Golfo

En agosto, la Gobernación de Antioquia dio a conocer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por este hombre. Esta disidencia no solamente opera en Anorí, sino que sus tentáculos están presentes en Amalfi.

Hace algunas semanas, la Defensoría solicitó atención integral para las familias que se vieron afectadas por los enfrentamientos de las disidencias con el Clan del Golfo en Briceño y Anorí.

Por causa de la confrontación territorial entre ambos grupos, hubo casos de desplazamientos forzados e instalación de minas en varias zonas. Puntualmente en Anorí, las disputas se han visto en Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho. Para ese momento, 176 personas fueron víctimas de desplazamiento.

Cabe recordar que a inicios de septiembre de 2022, la Defensoría emitió la alerta temprana 023, con la que ya se hacía mención acerca de la presencia de las disidencias en Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí.