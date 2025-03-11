CANAL RCN
Colombia

Dos hombres fueron víctimas de una mina en Antioquia: uno de ellos quedó amputado

El Frente 36 de las disidencias habría estado detrás de la instalación de este campo con minas.

Víctimas de minas en Antioquia.
Víctimas de minas en Antioquia. Foto: Fuerza Aérea.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
02:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades llevaron a cabo la evacuación de dos personas que fueron víctimas de mina antipersonal en Antioquia.

Cayó uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia
RELACIONADO

Cayó uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

El reporte oficial indicó que las personas se toparon con el explosivo en zona rural de Anorí. Tras el llamado, se desplegó el helicóptero Ángel de la fuerza aérea. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 38 años y otro de 22 años.

Estado de salud de las víctimas: esto se sabe

Si bien las víctimas fueron llevadas al hospital local, la gravedad de las heridas requirió atención más especializada. El hombre de mayor edad tuvo que ser sometido a una amputación en la zona izquierda, mientras que el joven quedó con graves lesiones en sus ojos.

El vuelo recorrió la ruta hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Los hombres fueron escoltados por el cuerpo del Ejército y la Fuerza Aérea. Actualmente, siguen bajo cuidado del centro médico.

Al parecer, las minas fueron instaladas por miembros del Frente 36 de las disidencias de las Farc, operado por Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, cabecilla conocido como alias Manuel Guaricho.

Enfrentamientos de las disidencias con el Clan del Golfo

En agosto, la Gobernación de Antioquia dio a conocer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por este hombre. Esta disidencia no solamente opera en Anorí, sino que sus tentáculos están presentes en Amalfi.

Ejército encontró campamento de las disidencias: tenían depósito subterráneo con material de guerra
RELACIONADO

Ejército encontró campamento de las disidencias: tenían depósito subterráneo con material de guerra

Hace algunas semanas, la Defensoría solicitó atención integral para las familias que se vieron afectadas por los enfrentamientos de las disidencias con el Clan del Golfo en Briceño y Anorí.

Por causa de la confrontación territorial entre ambos grupos, hubo casos de desplazamientos forzados e instalación de minas en varias zonas. Puntualmente en Anorí, las disputas se han visto en Tenche Limón, Tenche Salino y Taca Mocho. Para ese momento, 176 personas fueron víctimas de desplazamiento.

Cabe recordar que a inicios de septiembre de 2022, la Defensoría emitió la alerta temprana 023, con la que ya se hacía mención acerca de la presencia de las disidencias en Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Familiares y amigos despiden a Jaime Esteban Moreno, joven asesinado tras celebrar Halloween

Universidad Nacional

Revelan quién era el egresado de la Universidad Nacional que murió en el campus

Bogotá

¿Qué ocurrió en el bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno? Testigos contaron cómo fue la fiesta

Otras Noticias

Alimentos

El riesgo de lavar la lechuga solo con agua: expertos advierten sobre bacterias

El riesgo de lavar la lechuga solo con agua: expertos advierten sobre bacterias.

África

En este país reemplazaron los rebaños de vacas por grupos de camellos: esta sería la razón

Este animal, de casi dos metros de alto, pasó de ser una especie deconocida a toda una celebridad.

Viral

Captaron a Aida Victoria Merlano agarrada de la mano con un hombre: ¿su nuevo amor?

River Plate

Miguel Borja y Kevin Castaño en el ojo del huracán en River Plate: criticados por la prensa argentina

Comercio

Todo listo para El Gran Salón Ferretero 2025: más de 200 expositores en Corferias