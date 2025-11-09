CANAL RCN
Colombia

Manifestante resultó herido al manipular explosivo en parqueadero de la Universidad Nacional

Encapuchados iniciaron enfrentamientos contra la Fuerza Pública a las afueras del campus sobre las 4:00 de la tarde.

Foto: Captura de pantalla.
Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
08:25 p. m.
En medio de los enfrentamientos contra la fuerza pública que encapuchados iniciaron a las afueras de la Universidad Nacional, sobre la calle 26, sobre las 4:00 de la tarde del jueves 11 de septiembre, uno de los manifestantes resultó herido mientras manipulaba un artefacto explosivo al interior del campus.

Así lo dio a conocer la universidad por medio de un comunicado, que firmaron la rectoría y la vicerrectoría de la institución:

“Sobre las 6:00 pm, se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205-Sociología, luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación”.

Iniciado el enfrentamiento, como medida preventiva, la Universidad Nacional activó “los recursos del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia // CPRAE de la Sede Bogotá y se procedió a emitir la alerta naranja con evacuación parcial, por acumulación de gases en los edificios del sector sur: Ciencias Humanas (239; 229; 231; 205- Sociología, 212-Aulas), Ciencias Económicas (238-Contaduría), Artes (217-Francisco de Paula Santander), 224-Manuel Ancizar, 214-Antonio Nariño, 230 CAV, 210–Odontología; 228–Enfermería, 201–Derecho”.

Sin embargo, la escalada de violencia obligó a la vicerrectoría de la sede en Bogotá a emitir la alerta roja y ordenar el desalojo de la comunidad de la ciudad universitaria cuando cayó la noche.

Rectoría hizo un llamado a que no se estigmatice a los estudiantes de la Universidad Nacional:

En un pronunciamiento oficial, rectoría y vicerrectoría rechazaron que el campus fuera escenario de actos vandálicos “que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad y perjudican el normal desarrollo de la vida universitaria”.

Además, hicieron un “llamado a la sociedad colombiana para no estigmatizar a nuestra comunidad universitaria, ya que los hechos ocurridos corresponden a acciones aisladas que no representan el espíritu académico, crítico y plural de nuestra institución”.

