"Se pasean con hachas, machetes y explosivos": el terror que viven los estudiantes al interior de la U. Nacional

La Universidad Nacional volvió a ser una escenario de disturbios, luego de que recientemente, un encapuchado lanzara un bomba molotov contra un bus de Transmilenio, en el que viajaban trabajadores, adultos, mayores y niños.

El hecho fue calificado como un acto sin justificación, que hizo que la misma comunidad de la institución alzara la voz para asegura estar hastiada de ser usada como excusa para la violencia.

Miembro de la U. Nacional narró el terror que viven a diario

Un miembro de la institución decidió romper el silencio frente a lo que ocurre al interior del plantel.

En su testimonio, lleno de indignación, afirmó que también se siente víctimas de estos "encapuchados", que no son cómplices, y que incluso, viven con el temor de que algo pase, pues a diario tienen que ver a estas personas paseándose los pasillos con hachas, machetes y explosivos.

Nueva toma de encapuchados en la Universidad Nacional

Asimismo, recordó que, apenas una semana antes otro grupo encapuchado tomó las instalaciones de la universidad y obligó a desalojarlas.

Ese día, cientos de estudiantes que dependen de los apoyos alimentarios se quedaron sin recibirlos; las clases y actividades culturales fueron canceladas; y las instalaciones se llenaron de gases lacrimógenos que afectaron no solo a la población estudiantil, sino también a mujeres embarazadas y niños que se encontraban en el lugar.

Por ahora, las autoridades universitarias y locales mantienen bajo análisis las medidas frente a la situación, mientras que dentro del campus persiste la zozobra sobre cómo enfrentar la presencia de estos grupos sin caer en la represión policial, la cual ya dejó saldos lamentables en años anteriores.