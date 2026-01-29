CANAL RCN
Colombia

Expomalocas 2026: cinco días de conciertos, ferias y tradición llanera en Villavicencio

La cita será en el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, donde se desarrollarán exposiciones ganaderas, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, competencias deportivas, muestras culturales y conciertos.

Foto: ExpoMalocas.Oficial / Facebook

Noticias RCN

enero 29 de 2026
11:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Del 28 de enero al 1 de febrero, Villavicencio será el punto de encuentro del sector agropecuario, ganadero y turístico de Colombia con la realización de Expomalocas 2026, una feria que espera recibir cerca de 250.000 visitantes y generar ingresos superiores a los $110.000 millones.

Gobernadora del Meta cuestiona decreto de emergencia económica y pide concertación con el Gobierno
RELACIONADO

Gobernadora del Meta cuestiona decreto de emergencia económica y pide concertación con el Gobierno

Este año, Expomalocas se desarrollará bajo el lema “La evolución del campo colombiano”, reuniendo a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias, en una agenda que integra tradición, innovación, sostenibilidad y cultura.

La cita será en el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, en Villavicencio, escenario principal donde se desarrollarán exposiciones ganaderas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, competencias deportivas, muestras culturales y conciertos con artistas de talla nacional e internacional.

Ganadería, agroindustria e innovación

Uno de los grandes atractivos de Expomalocas 2026 será su robusta agenda ganadera y agroindustrial. Durante los cinco días del evento se realizarán exposiciones bovinas y equinas con razas nacionales e internacionales, concursos lecheros, remates ganaderos y el 10° Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, uno de los eventos más representativos de la tradición llanera.

Además, los visitantes podrán recorrer pabellones permanentes de agroinnovación, mercados campesinos, mujer rural, café y cacao, artesanos, sector automotor y emprendimiento, espacios diseñados para fortalecer la economía local, visibilizar el trabajo del campo y promover nuevas oportunidades de negocio.

Gobernación del Meta le apuesta al turismo resaltando una de las joyas naturales más importantes del país
RELACIONADO

Gobernación del Meta le apuesta al turismo resaltando una de las joyas naturales más importantes del país

En esta edición, el departamento espera superar las cifras del año anterior, con una proyección de 250.000 asistentes y un impacto económico que superaría los $110.000 millones, lo que ratifica a Expomalocas como uno de los eventos feriales más importantes del país.

Maloca Académico y proyección internacional del Meta

En el marco de la feria, Maloca Académico 2026 será uno de los espacios de pensamiento y debate más relevantes sobre el futuro del campo colombiano. Esta agenda reunirá a más de 40 expositores de alto nivel, entre ellos expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, así como representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Durante tres jornadas se abordarán temas estratégicos como ganadería bovina sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales y alianzas para el desarrollo rural, posicionando al Meta no solo como territorio productor, sino como líder en la transformación del campo.

Expomalocas 2026 contará con Brasil como país invitado, Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio invitado, fortaleciendo el intercambio comercial, tecnológico y cultural, y reafirmando al Meta como un territorio estratégico para la inversión agropecuaria y agroindustrial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alcaldía de Bogotá

Revelan imágenes de cómo serán las fachadas de las estaciones del Metro de Bogotá

Cundinamarca

Juez dejó en libertad al padre de Liam Gael, bebé de 11 meses que falleció en un jardín de La Calera

Bogotá

Eston son los hallazgos del megaoperativo realizado por la Policía en pagadiarios de Bogotá

Otras Noticias

Champions League

Champions League: clasificados a octavos, repechaje y eliminados

Terminó la primera fase de la Champions League y estos son los equipos que clasificaron directo y los que pelearán repechaje.

Subsidios

Habilitan nuevos cupos para obtener subsidio de 230 mil pesos: link para consultar con su cédula

Este programa beneficia a millones de colombianos que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

Artistas

Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera

Portugal

Tormenta Kristin deja al menos cinco muertos y miles de hogares sin luz en Portugal

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación