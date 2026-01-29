Expomalocas 2026: cinco días de conciertos, ferias y tradición llanera en Villavicencio

Del 28 de enero al 1 de febrero, Villavicencio será el punto de encuentro del sector agropecuario, ganadero y turístico de Colombia con la realización de Expomalocas 2026, una feria que espera recibir cerca de 250.000 visitantes y generar ingresos superiores a los $110.000 millones.

Este año, Expomalocas se desarrollará bajo el lema “La evolución del campo colombiano”, reuniendo a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias, en una agenda que integra tradición, innovación, sostenibilidad y cultura.

La cita será en el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, en Villavicencio, escenario principal donde se desarrollarán exposiciones ganaderas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, competencias deportivas, muestras culturales y conciertos con artistas de talla nacional e internacional.

Ganadería, agroindustria e innovación

Uno de los grandes atractivos de Expomalocas 2026 será su robusta agenda ganadera y agroindustrial. Durante los cinco días del evento se realizarán exposiciones bovinas y equinas con razas nacionales e internacionales, concursos lecheros, remates ganaderos y el 10° Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, uno de los eventos más representativos de la tradición llanera.

Además, los visitantes podrán recorrer pabellones permanentes de agroinnovación, mercados campesinos, mujer rural, café y cacao, artesanos, sector automotor y emprendimiento, espacios diseñados para fortalecer la economía local, visibilizar el trabajo del campo y promover nuevas oportunidades de negocio.

En esta edición, el departamento espera superar las cifras del año anterior, con una proyección de 250.000 asistentes y un impacto económico que superaría los $110.000 millones, lo que ratifica a Expomalocas como uno de los eventos feriales más importantes del país.

Maloca Académico y proyección internacional del Meta

En el marco de la feria, Maloca Académico 2026 será uno de los espacios de pensamiento y debate más relevantes sobre el futuro del campo colombiano. Esta agenda reunirá a más de 40 expositores de alto nivel, entre ellos expertos nacionales y al menos una decena de invitados internacionales provenientes de países como Brasil y Uruguay, así como representantes de organismos multilaterales como el Banco Mundial.

Durante tres jornadas se abordarán temas estratégicos como ganadería bovina sostenible y baja en carbono, ordenamiento territorial, biodiversidad, energías renovables aplicadas al sector agropecuario, agroecología, seguridad y soberanía alimentaria, compras públicas locales y alianzas para el desarrollo rural, posicionando al Meta no solo como territorio productor, sino como líder en la transformación del campo.

Expomalocas 2026 contará con Brasil como país invitado, Antioquia como departamento invitado y Puerto Gaitán como municipio invitado, fortaleciendo el intercambio comercial, tecnológico y cultural, y reafirmando al Meta como un territorio estratégico para la inversión agropecuaria y agroindustrial.