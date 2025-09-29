Gobernación del Meta le apuesta al turismo resaltando una de las joyas naturales más importantes del país

En el marco del Día Mundial del Turismo, la Gobernación del Meta, en cabeza de la gobernadora Rafela Cortés, reafirmó su compromiso con convertir el municipio de La Macarena en uno de los principales destinos turísticos del departamento.

Foto: Gobernación del Meta

En una gira de tres días por esta ciudad, que es hogar de una las maravillas naturales del país, la gobernadora hizo un llamado para que la actual emergencia que se vive por cuenta de las afectaciones en la vía al Llano, no se convierta en un impedimento para invertir en turismo en la región.

En esta línea, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que actúen de manera diligente en la atención de esta contingencia, pues reconoce que sin vías adecuadas y sin una buena infraestructura, es difícil pensar en el sostenimiento del turismo en el departamento.

Cabe recordar que, por el cierre de la vía al Llano, los Panamericanos de Atletismo que se iban a llevar a cabo en Villavicencio tuvieron que ser trasladados a Bogotá, dejando pérdidas para el Meta cercanas a los 13.000 millones de pesos.

Una apuesta por el turismo en el Meta

De acuerdo con datos de la ONU y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el turismo representa cerca del 10% del producto interno bruto (PIB) mundial y genera uno de cada diez empleos en el planeta.

Solamente en 2024, en Colombia los ingresos por turismo fueron de 10.082 millones de dólares, superando incluso las exportaciones de carbón, oro y café.

Es por esa razón, que la Gobernación del Meta busca dar a conocer las maravillas naturales que abundan en el departamento, con el fin de cautivar a viajeros nacionales y extranjeros que buscan experiencias de aventura inolvidables y marcadas por lo mejor de la cultura llanera.

Para lograrlo, en el último año el departamento ha invertido en capacitaciones, formalización, promoción, seguridad, conectividad y en todos los servicios relacionados con este importante sector.

Foto: Gobernación del Meta

Gracias a esto, las visitas han alcanzado cifras importantes. Más de 350.000 turistas llegaron al departamento en noviembre de 2024, y más de 327.000 asistieron durante la Semana Santa de 2025.

Expomalocas y el Torneo Internacional del Joropo, que se llevará a cabo a finales de octubre, son otras de las apuestas de la Gobernación para fortalecer el sector turístico, su economía y cultura.

Caño Cristales: la joya de la corona del Meta

En el corazón de la Serranía de La Macarena se guarda el secreto de Caño Cristales, el río más bello del mundo, que se viste de colores gracias a la Macarenia Clavigera, una planta endémica que se tiñe de rojo, verde, amarillo, azul y negro dependiendo de las condiciones de la luz y el agua.

Foto: Noticias RCN

Foto: Noticias RCN

La Serranía, ubicada al oriente del país, está conformada por rocas que tienen más de 1.200 millones de años, unas de las más antiguas del planeta. Allí también se da la prolongación del escudo guyanés, una formación geológica que pasa por Brasil, Surinam, la Guyana Francesa, Guyana, Venezuela y zonas de la Amazonía y el Guainía, en Colombia.

Aunque el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena está lleno de tesoros y espectáculos de la naturaleza, su principal atractivo sin duda es Caño Cristales, el cual se recomienda visitar entre junio y noviembre, pues es cuando las lluvias llenan de vida los cauces y realzan los colores del río.