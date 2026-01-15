Gobernadora del Meta cuestiona decreto de emergencia económica y pide concertación con el Gobierno

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, se pronunció tras la cumbre extraordinaria de mandatarios regionales en la que 17 gobernadores decidieron no acatar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.

En entrevista con Noticias RCN, la mandataria aseguró que la medida “genera más centralización” y pone en riesgo recursos esenciales para los departamentos.

“El año pasado veníamos trabajando en el tema de descentralización, y hoy ponen en riesgo los recursos de los gobiernos departamentales, el tema de salud, agua potable”, afirmó Cortés, quien insistió en que los decretos son “violatorios a la Constitución Nacional” y que los gobernadores emprenderán acciones legales para defender la autonomía territorial.

Gobernadores en bloque contra el decreto

La gobernadora explicó que la decisión fue tomada en conjunto por 17 mandatarios, pero esperan sumar apoyos de alcaldes y de la Federación de Municipios. “La idea es que trabajemos en bloque, todas las alcaldes y gobernadores, porque las decisiones del Gobierno Nacional siempre están afectando a las gobernanzas subnacionales”, señaló.

Cortés advirtió que la medida “asfixia presupuestalmente” a las gobernaciones y afecta directamente sectores sensibles como la salud. Por ello, reiteró el llamado a concertar con los territorios antes de imponer disposiciones que comprometen la estabilidad financiera de los departamentos.

Respuesta del Gobierno Nacional

El pronunciamiento de los gobernadores generó reacción inmediata del Ejecutivo. El ministro del Interior calificó la decisión como un “mal ejemplo” y advirtió que los mandatarios regionales estarían “pasando por encima de la Corte Constitucional”.

Sin embargo, Cortés insistió en que la postura de los gobernadores busca defender la descentralización y garantizar la protección de los recursos departamentales.