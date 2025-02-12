CANAL RCN
Colombia Video

Expulsan a los integrantes de la secta Lev Tahor que se encontraba en Antioquia con varios menores de edad

El operativo que involucró a Migración Colombia, la Policía Nacional y otras autoridades impidió que la secta se estableciera en Antioquia.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:23 p. m.
Migración Colombia ejecutó la expulsión de nueve adultos integrantes de la secta Lev Tahor, quienes fueron localizados hace algunas semanas en un hotel del municipio de Yarumal, Antioquia, en compañía de 17 menores de edad.

¿Qué pasó finalmente con la secta Lev Tahor hallada con 17 menores en Antioquia?
¿Qué pasó finalmente con la secta Lev Tahor hallada con 17 menores en Antioquia?

Migración Colombia expulsó del país a los integrantes de la secta Lev Tahor

Las autoridades colombianas descubrieron a este grupo gracias a varias denuncias de la comunidad local de Yarumal.

Durante las investigaciones posteriores, se determinó que cinco de los menores tenían circular amarilla de Interpol, una alerta internacional que indica personas desaparecidas o vulnerables que requieren protección.

Según informó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, “aunque ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres, ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente, lo que motivó la activación inmediata de las autoridades colombianas”.

Esta situación generó que los nueve adultos fueran considerados un riesgo para la seguridad nacional, justificando su expulsión del territorio colombiano.

El operativo conjunto involucró a Migración Colombia, la Policía Nacional y otras autoridades competentes que trabajaron coordinadamente para impedir que la secta se estableciera en Antioquia y en el resto del país.

La intervención también evitó que el grupo continuara con sus actividades en territorio nacional.

Entretanto, los 17 menores fueron trasladados a Estados Unidos mediante un vuelo desde Medellín con acompañamiento especial de las autoridades.

Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio
Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio

Así fue la expulsión de los integrantes de la secta Lev Tahor

El proceso fue coordinado con instituciones estadounidenses, específicamente en Nueva York, donde fueron entregados a la entidad que hace las veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ese país.

Cabe mencionar que la secta Lev Tahor ha sido objeto de investigaciones en diversos países por presuntas irregularidades relacionadas con el bienestar de menores.

