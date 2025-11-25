Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio

Una intervención de Migración Colombia en Yarumal, Antioquia, permitió rescatar a 17 menores de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, un grupo investigado durante años en varios países por conductas ilegales que se escudan en interpretaciones extremas de normas religiosas.

El hallazgo provocó que una de las comunidades judías más representativas de Medellín, Darkei Torah, alzara la voz y aclarara las prácticas.

¿Qué se sabe de la secta judía que tenía a 17 menores en Antioquia?

Se conocieron nuevos detalles sobre la intervención que Migración Colombia adelantó en Yarumal, en el norte de Antioquia, donde fueron protegidos 17 menores pertenecientes a la secta Lev Tahor.

La operación, ejecutada el domingo, permitió recuperar a niños, niñas y adolescentes de nacionalidades estadounidense, canadiense y guatemalteca.

Algunos de ellos, cinco en total, tenían activas notificaciones amarillas de Interpol, alertas internacionales emitidas para buscar a menores desaparecidos o en riesgo de trata.

Por esto, la situación, calificada por las autoridades como de prioridad absoluta, fue atendida a través de medidas preventivas coordinadas con distintas instituciones del Estado.

¿De dónde venían y cuáles son sus prácticas?

El operativo también reveló información sobre la organización interna de la secta.

Lev Tahor, cuyos integrantes proceden de Canadá, Estados Unidos y Centroamérica, se caracteriza por mantener a sus miembros bajo restricciones severas, imponiendo interpretaciones extremas de la ley judía, códigos estrictos de vestimenta y normas de reubicación obligatoria.

Las indagaciones en otros países han documentado prácticas como promoción de matrimonios infantiles, explotación, pornografía infantil, tratos esclavizantes, embarazos no deseados y un patrón de control que ha provocado investigaciones internacionales durante la última década.

Comunidad judía aclaró detalles sobre la secta Lev Tahor

El hallazgo generó una respuesta inmediata de la comunidad judía Darkei Torah, ubicada en el centro de Medellín, que manifestó públicamente su rechazo absoluto frente a las conductas atribuidas a la secta.

Rabino Boaz, comunidad judía Darkei Torah:

Rechazamos absolutamente la situación porque va en contra de la ley judía y en contra de la ley del país donde estamos.

Él aseguró sentirse sorprendido al conocer la noticia, afirmando que nunca imaginó que miembros de esa agrupación llegarían a Colombia.

RELACIONADO Hallan el cuerpo semidesnudo y con signos de tortura de una mujer en un establecimiento nocturno de Bolívar

El mensaje de la comunidad fue enfático: vulnerar derechos bajo pretextos religiosos es incompatible con las tradiciones judías y contradice de forma directa la ley en cualquier nación.

El pronunciamiento buscó diferenciar a la comunidad judía establecida en Medellín de las prácticas de Lev Tahor, resaltando que estas acciones no representan su fe, sus costumbres ni sus principios.

Para ellos, las actuaciones documentadas en Yarumal, y previamente en países de Centro y Norteamérica, son completamente contrarias a la religión que practican.

¿Qué pasará con los integrantes de la secta judía que tenía menores en Antioquia?

Por ahora, Migración Colombia confirmó que los nueve adultos identificados serán expulsados por constituir una amenaza para la seguridad nacional.

El proceso se adelanta conforme a los protocolos establecidos, mientras las autoridades continúan articulando medidas para garantizar el bienestar de los menores recuperados.