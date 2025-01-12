¿Qué pasó finalmente con la secta Lev Tahor hallada con 17 menores en Antioquia?

La presencia de la secta judío ortodoxa Lev Tahor en Antioquia generó preocupación. Las autoridades recibieron alertas internacionales que advertían que varios de sus integrantes habrían ingresado al país acompañados por menores en riesgo, sin custodia legal válida y con antecedentes de presuntos abusos en otras naciones.

La organización ya estaba bajo investigación global por episodios previos de maltrato, matrimonios forzados, abuso sexual y prácticas consideradas irregulares en diversas jurisdicciones.

Además, la Interpol tenía activas circulares rojas de captura contra algunos de sus integrantes, lo que llevó a Migración Colombia, Policía y autoridades de bienestar infantil a poner bajo lupa su presencia en el país.

¿Qué pasó finalmente con la secta judía hallada con menores?

La pregunta sobre el destino de la secta quedó despejada este lunes 1 de diciembre, cuando el Gobierno colombiano confirmó que nueve adultos de Lev Tahor fueron expulsados del país y entregados directamente a autoridades de Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por la directora de Migración, Gloria Arriero, quien explicó en una declaración oficial que la medida respondió a las alertas que advertían del riesgo en el que se encontraban los menores bajo su control.

¿Qué se sabe de los menores que estaban en la secta judía?

Los 17 niños rescatados a finales de noviembre, cinco de ellos con orden de búsqueda internacional por riesgo de trata, según Interpol, habían permanecido en un centro de bienestar estatal desde el día del operativo.

Aunque viajaron en el mismo vuelo que los nueve adultos expulsados, su situación jurídica fue tratada de manera diferente:

Los menores no fueron expulsados, sino trasladados bajo custodia institucional para ser recibidos por el sistema de protección infantil en Estados Unidos.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los integrantes del grupo caminando por los pasillos del aeropuerto de Medellín, vestidos con túnicas negras y rodeados por funcionarios que escoltaban tanto a los adultos como a los menores en el proceso de salida del país.

Migración Colombia aclaró que el operativo se ejecutó debido a que ninguno de los adultos presentaba custodia legal vigente sobre los menores, pese a que ellos habían ingresado al país acompañados por al menos uno de sus padres.

Esa situación activó los protocolos de bienestar infantil y permitió que el Instituto de Bienestar Familiar asumiera la protección temporal de los niños hasta su entrega formal al sistema estadounidense.

Las autoridades enfatizaron que la secta se encontraba en el país “buscando un lugar donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares”, lo que aumentó aún más la preocupación sobre la permanencia de los niños en su poder.

Cabe mencionar que, en diciembre de 2024, 160 niños en manos de ese mismo grupo fueron rescatados en Guatemala, donde varios de sus integrantes terminaron capturados y señalados por delitos relacionados con trata de personas, embarazos forzados y matrimonios arreglados entre menores.