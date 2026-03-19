Expulsan del país a tres venezolanos que tenían 28 anotaciones judiciales

Las autoridades confirmaron la expulsión de tres ciudadanos venezolanos en Bucaramanga, luego de operativos de control realizados el 19 de marzo, en los que se determinó que su permanencia representaba un riesgo para la seguridad y la convivencia.

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De acuerdo con Migración Colombia, los tres extranjeros expulsados acumulaban un total de 28 anotaciones relacionadas con comportamientos contrarios a la convivencia. Entre las conductas registradas se encuentran el porte de armas cortopunzantes, el consumo de sustancias en lugares prohibidos, la inadecuada disposición de residuos en espacios públicos y reiterados actos de irrespeto a la autoridad.

Operativos de seguridad en Bucaramanga

Las capturas se llevaron a cabo en medio de operativos de control urbano para fortalecer la seguridad en distintos sectores de Bucaramanga, donde las autoridades han identificado patrones de reincidencia en comportamientos contrarios a la ley.

Según las autoridades, este tipo de medidas administrativas, como la expulsión de extranjeros, se aplican cuando se evidencia que la permanencia de una persona en el territorio nacional afecta el orden público o incumple las normas establecidas. En este caso, la reiteración de conductas fue un factor determinante en la decisión.

Proceso de expulsión y deportación

Los tres ciudadanos venezolanos serán entregados a las autoridades de su país en la frontera del departamento de Norte de Santander, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos. Este proceso busca garantizar tanto el control migratorio como la seguridad en las zonas fronterizas.

En paralelo, un cuarto ciudadano venezolano fue dejado a disposición de Migración Colombia, entidad que adelanta el proceso administrativo correspondiente para definir su deportación del territorio colombiano.