Corte Constitucional lanza alerta por incumplimientos en centros de detención transitoria

La Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario, emitió una alerta contundente sobre la crítica situación en los centros de detención transitoria del país.

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El informe reveló que 14 departamentos incurrieron en incumplimiento general, 7 presentaron cumplimiento bajo y solo Antioquia, Nariño y Bogotá alcanzaron un nivel medio. Además, nueve departamentos fueron señalados por su renuencia absoluta al deber de información.

La advertencia se enmarca en la Sentencia SU-122 de 2022, que extendió la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional a estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, al constatar la vulneración masiva de derechos fundamentales.

La Corte reiteró que ninguna persona puede permanecer en estos espacios por más de 36 horas, pero el seguimiento evidenció una parálisis institucional y acciones insuficientes para superar la crisis.

Alerta por hacinamiento extremo y omisiones nacionales

La Corte Constitucional alertó que departamentos como Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Santander y Valle del Cauca no adoptaron medidas materiales, limitándose a actos formales sin impacto. Otros siete mostraron avances mínimos, mientras que Antioquia, Nariño y Bogotá habilitaron espacios, aunque con cobertura insuficiente.

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La Sala también denunció la falta de información de Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, La Guajira, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y Vichada, lo que impide verificar el cumplimiento. A nivel nacional, el INPEC y la USPEC fueron señalados por obstaculizar traslados y no garantizar alimentación, dejando a cerca de 1.000 personas sin suministro en 2025.

El hacinamiento alcanza niveles alarmantes: al 22 de febrero de 2026, 18.986 personas permanecían en espacios con capacidad para 9.711 cupos, lo que representa una sobrepoblación del 95,5 %. Casos extremos se registran en el CAI Aguaclara de Cali, con un índice del 3.400 %, y en el centro de detención transitoria de Neiva, con 2.618 %.

Medidas urgentes bajo advertencia de sanciones

La Corte Constitucional ordenó la elaboración de Planes de Atención Integral en cuatro meses, un Plan de Choque de Infraestructura Penitenciaria Transitoria en seis meses y la creación de una línea de cofinanciación nacional en tres meses. También dispuso el acceso a recursos del FONSET y la presentación de propuestas normativas para mejorar la coordinación interinstitucional.