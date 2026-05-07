Proyecto para regular drones toma fuerza tras hallazgo de explosivos cerca de Catam y alertas en El Dorado

El hallazgo de un dron acondicionado con explosivos improvisados en Bogotá, a 5,4 kilómetros de la rampa militar de Catam, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la regulación de aeronaves no tripuladas en Colombia.

RELACIONADO Hallan dron con explosivos improvisados cerca de Catam

Según el reporte conocido por las autoridades, el dispositivo encontrado tenía adecuaciones artesanales con tubería plástica, cableado especial y fibra óptica para guiado, una configuración diseñada para evitar inhibidores electrónicos utilizados por la fuerza pública. El artefacto explosivo, compuesto por aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4, fue desactivado por unidades antiexplosivos antes de ser entregado al CTI de la Fiscalía.

El general Jonhn López, comandante de Catam, confirmó que restos del dron cayeron hace algunos días cerca del Comando Aéreo y que labores de inteligencia permitieron ubicar el punto exacto relacionado con el caso.

¿Qué propone el proyecto para regular drones en Colombia?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que en el Congreso avanza un proyecto que busca fortalecer la regulación sobre el uso de drones en el país, especialmente en zonas sensibles como aeropuertos, plataformas aéreas e instalaciones militares.

La funcionaria explicó que una de las prioridades será endurecer las sanciones contra quienes afecten operaciones aéreas utilizando aeronaves no tripuladas. Según indicó, si un dron logra ingresar al espacio restringido de una plataforma internacional, significa que se violaron las prohibiciones ya existentes.

Además del proyecto legislativo, las autoridades trabajan en ajustes al Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC 100 y en campañas de seguridad para reducir los riesgos operacionales asociados al uso indebido de drones.

¿Por qué aumentó la alerta por drones en Bogotá?

La discusión sobre nuevas regulaciones coincide con varios incidentes recientes reportados en Bogotá. El primero ocurrió el pasado 28 de abril, cuando un dron fue avistado en la plataforma internacional del aeropuerto El Dorado, situación que obligó a suspender durante varios minutos las operaciones aéreas.

Posteriormente, el 30 de abril, otro dron fue neutralizado en inmediaciones del aeropuerto, afectando el aterrizaje de dos vuelos. Estos hechos incrementaron la preocupación de las autoridades por la seguridad aérea y la posible utilización de dispositivos no tripulados en zonas restringidas.