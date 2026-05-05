Paloma y Oviedo invitan a de la Espriella y Restrepo a un debate televisado para “contrastar ideas”

Los candidatos de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, enviaron una carta al candidato independiente Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, para realizar un debate televisado cuanto antes.

“Mi candidata a la vicepresidencia y yo queremos invitar al candidato Abelardo de la Espriella y a su fórmula José Manuel Restrepo a un debate televisado para que podamos contrastar ideas. Es un debate solo de Abelardo y José Manuel con Paloma y Oviedo”, explicó la candidata Valencia, que cuenta con el apoyo del Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, los conservadores y los liberales, entre otros.

La invitación, según la senadora, nace debido a que “estamos viendo que (el candidato de la Espriella) tampoco está yendo (a los debates)” y, junto a su fórmula, quiere “poder contrastar (ideas) ahora que hay un empate técnico en ese segundo puesto. Desempatar en un debate con ideas y propuestas por Colombia”.

RELACIONADO Profesores de la Universidad Nacional alertan por uso político para Constituyente

¿Qué dice la carta?

La carta, dirigida a De la Espriella y Restrepo, inicia: “Con franqueza y sin rodeos, los invitamos a un debate público. Ha llegado el momento de discutir de cara a los colombianos qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”.

En la misiva cuestionan que el candidato del partido de Gobierno se niegue a asistir a debates e invitan a adoptar una actitud diferente, para permitir al país conocer sus propuestas y lo que diferencia a cada fórmula:

“Hemos visto cómo el senador Iván Cepeda ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles”.

¿Cómo funcionaría el debate?

En diálogo con la prensa, la fórmula vicepresidencial de Paloma, Juan Daniel Oviedo, reveló que “(la idea del debate es) que estemos los cuatro, que podamos hablar claro de las problemáticas que le preocupan al país, como son la salud, la corrupción, la seguridad. Que el país vea cómo nos diferenciamos alrededor de propuestas aterrizadas y concretas que tenemos Paloma y Oviedo frente a las que ellos puedan presentar”.

En la carta mencionan que, de aceptar, su equipo se pondrá en contacto con el equipo de la Espriella para coordinar las reglas y detalles del encuentro, y “que suceda pronto”.