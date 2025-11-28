Exjefes paramilitares responden a la defensora del Pueblo tras demanda contra su designación como gestores de paz

Un grupo de exjefes paramilitares desmovilizados, designados recientemente por el Gobierno Nacional como gestores de paz, compartieron una carta en la que rechazaron la demanda presentada recientemente por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, que busca anular su nombramiento.

Exjefes paramilitares responden a la defensora del Pueblo

En el escrito, los firmantes expresaron su sorpresa y cuestionaron lo que consideran afirmaciones “prejuiciosas e imprecisas” por parte de la entidad.

“Los Gestores de Paz designados por el señor presidente de la República de Colombia abajo firmantes, queremos expresar nuestra sorpresa por la acción administrativa interpuesta por la Defensoría del Pueblo en cabeza de la Dra. Iris Marín Ortiz, más aún, cuando se basa en prejuicios e imprecisiones graves, viniendo de la institución que vela por los derechos del conjunto de la sociedad colombiana”, se lee en el texto.

Adicionalmente, recordaron que este proceso se desarrolló dentro de un acuerdo político con el Estado que quedó inconcluso y comportó fallas institucionales que no dependen de ellos.

También, aseguraron que durante más de 20 años han cumplido con todas las obligaciones impuestas por la justicia, así como con los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En ese sentido, calificaron como despectivo que la Defensoría los señale como responsables de crímenes de lesa humanidad con historial de incumplimientos.

“Cabe señalar que nosotros nos desmovilizamos entre 2003 y 2006 en el marco de una negociación política con el Estado colombiano y que por varias razones que le corresponde al Estado explicar, no fue firmado ni cerrado como debería ser en un proceso en el cual se desmovilizaron más de 35 mil hombres y mujeres (...) hemos cumplido cabalmente con todas las instancias de la justicia colombiana tanto ordinaria como transicional, además de nuestra participación en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgida del acuerdo con las FARC”, añadieron.

Por otro lado, aseguraron que su rol como gestores de paz no reemplaza ni interfiere con los procesos judiciales en curso, sino que pretende contribuir de manera restaurativa en asuntos como la búsqueda de desaparecidos, la entrega de verdad y la identificación de bienes destinados a la reparación.

También expresaron su preocupación por lo que interpretan como falta de atención de la entidad frente a problemas que consideran graves, como los asesinatos de miles de excombatientes desmovilizados desde su entrega de armas.

Carta de exjefes paramilitares invita a la defensora del pueblo a dialogar sobre los gestores de paz

Finalmente, anunciaron que presentarán ante el Consejo de Estado sus argumentos jurídicos y fácticos para controvertir la demanda.

Además, invitaron a la defensora a un diálogo público sobre el papel de los gestores de paz y el alcance de la justicia restaurativa, con el fin de que la ciudadanía pueda evaluar de manera transparente los debates alrededor de la reconciliación y la no repetición.

“Nuestros abogados prepararan los argumentos que se harán llegar al Consejo de Estado, pero le hacemos un llamado a un diálogo público sobre los temas que plantea en la demanda porque creemos que a la sociedad le asiste el derecho de conocer estos debates y tener un juicio sobre lo que más le convenga al país en materia de restitución de derechos y tránsito hacía el perdón, la reconciliación y por ende la paz”, finaliza la carta firmada incluso por Salvatore Mancuso Gómez.