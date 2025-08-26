CANAL RCN
Colombia

Así es como se viven las extorsiones entre reclusos dentro de la cárcel de Buenaventura

Cuatro internos fueron judicializados por usar amenazas y el nombre de un grupo delictivo.

Así podría ver quién le marca al celular y evitar fraudes o llamadas molestas
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
02:13 p. m.
En un centro de reclusión transitorio de Buenaventura, cuatro internos habrían instaurado un régimen de intimidación contra otros detenidos, exigiendo altas sumas de dinero bajo amenaza.

De esta manera se ve cómo las extorsiones se han convertido en un negocio ilegal que se mantiene activo tanto dentro de los patios de las cárceles como en las propias calles.

Capturan a cuatro hombres que extorsionaba reclusos dentro del penal de Buenaventura

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca presentó ante un juez de control de garantías a Wilmar Daniel Riascos Urbano, Wilber Ruiz Angulo, Miller Fabián Mosquera Riascos y Héctor Alfredo Grueso Riascos, cuatro hombres que permanecen recluidos en un centro carcelario transitorio de Buenaventura, quienes son señalados de cometer extorsión agravada en contra de otros internos.

Las investigaciones indican que entre marzo y abril de este año, los procesados se habrían autoproclamado como jefes de patio, una posición que les permitía intimidar a los demás internos y ejercer un supuesto control.

En nombre de un grupo delincuencial, exigieron a sus víctimas el pago de 10 millones de pesos a cambio de no atentar contra su integridad física.

¿Cómo extorsionaban a los otros reclusos?

Según la Fiscalía, la presión no se limitaba al encierro, pues los presuntos extorsionistas obligaban a los reclusos a comunicarse con familiares y amigos para conseguir el dinero exigido, transfiriendo los recursos directamente a cuentas bancarias vinculadas con los señalados.

La imputación presentada por el ente acusador busca desmantelar estas redes que operan al interior de los penales, donde persisten estas dinámicas delictivas.

