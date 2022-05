Extradición de 'Otoniel' no impide garantía de los derechos de las víctimas

Distintos sectores han advertido la necesidad de que la extradición de ‘Otoniel’ no impida la garantía de los derechos de las víctimas, incluido el de la verdad, por lo que autoridades y expertos han señalado que la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia está garantizada.

“Ese delincuente deberá seguir colaborando con las autoridades colombianas que lo requieran en sus investigaciones y pesquisas”, aclaró el presidente Iván Duque.

El mandatario fue enfático en señalar que ‘Otoniel’ tendrá que contarle toda la verdad de sus crímenes a las autoridades colombianas. En entrevista con Noticias RCN, el ministro del Interior, Daniel Palacios, también dio un parte de tranquilidad frente al pedido de las víctimas.



“Las víctimas tendrán esa reparación, esa verdad, como lo han tenido con otros delincuentes que han sido extraditados”, añadió el jefe de la cartera del Interior.

Adicionalmente, expertos aseguran que la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia está garantizada.

“Eso no significa que esta persona no pueda hablar desde los Estados Unidos”, dijo el exfiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago; mientras que el exministro de Defensa, Camilo Ospina, señaló que “las víctimas van a tener una posición importante dentro de los procesos, eso significa básicamente que los procesos no van a parar, sino que van a continuar”.

Estados Unidos ha reiterado que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, podrá rendir todos los testimonios que se le exijan en Colombia.

La justicia estadounidense lo acusa de mantener una empresa criminal relacionada con el tráfico de estupefacientes y el de conspirar para asesinar a integrantes de organizaciones rivales dedicadas al narcotráfico.

A pesar de que 'Otoniel' esté durante un largo tiempo en una cárcel norteamericana, el jefe del Clan del Golfo deberá comparecer ante la justicia colombiana. Más de 30 años de actividad criminal le valieron un importante prontuario criminal ante la Fiscalía. Tiene más de 100 procesos en su contra, además de siete sentencias condenatorias y ocho medidas de aseguramiento.