CANAL RCN
Colombia Video

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

El máximo cabecilla de La Inmaculada quedó sin salidas jurídicas tras la decisión del Ministerio de Justicia.

Noticias RCN

Óscar Ramírez

febrero 01 de 2026
02:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La que ya es considerada una de las decisiones más sensibles del Gobierno en materia de orden público tiene nombre propio: alias Pipe Tuluá.

La hipótesis que rodea la caída del avión de Satena: esto es lo que pudo pasar minutos antes del impacto
RELACIONADO

La hipótesis que rodea la caída del avión de Satena: esto es lo que pudo pasar minutos antes del impacto

Andrés Felipe Marín Silva, señalado como el principal jefe de la banda criminal La Inmaculada, podría estar en cuestión de horas o, a más tardar, la próxima semana, abordando un avión con destino a Estados Unidos, tras quedar en firme su proceso de extradición.

El caso se destrabó luego de que el Ministerio de Justicia negara el recurso de reposición con el que la defensa del cabecilla buscaba frenar su entrega.

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá

El pasado 28 de enero, el Ministerio de Justicia resolvió el último recurso presentado por la defensa de alias Pipe Tuluá, dejándolo sin efecto.

Con este acto administrativo, el Gobierno nacional ratificó la resolución que autoriza su extradición a Estados Unidos y cerró definitivamente cualquier posibilidad jurídica de frenar el procedimiento por esta vía.

Desde la cartera de Justicia se precisó que, una vez firmado el documento, no existe ningún otro mecanismo legal que permita detener la decisión, por lo que el proceso quedó plenamente ejecutoriado. En términos prácticos, alias Pipe Tuluá salió del panorama judicial colombiano.

Gustavo Petro se refirió a la extradición en firme de alias Pipe Tuluá

Días después de esa determinación, y a pocas horas de iniciar su agenda internacional en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se refirió de manera directa al caso.

Salieron a la luz los audios finales del vuelo accidentado de Satena: ¿qué se alcanza a escuchar?
RELACIONADO

Salieron a la luz los audios finales del vuelo accidentado de Satena: ¿qué se alcanza a escuchar?

El mandatario lanzó un mensaje contundente que confirmó la voluntad del Gobierno de avanzar con la extradición del señalado jefe criminal, considerado uno de los delincuentes más temidos del Valle del Cauca.

A través de su cuenta en X, Petro dio una orden expresa al ministro de Justicia, dejando claro que la decisión se tomó tras establecer presuntos intentos de soborno a funcionarios públicos.

Señor ministro de Justicia Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tuluá, señor Andrés Marín Silva. Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho.

El mensaje presidencial no solo confirmó que la extradición va en firme, sino que marcó un punto de quiebre en el caso.

Medidas de seguridad ante posibles retaliaciones de 'La Inmaculada' por extradición de Pipe Tuluá

En los departamentos de Valle del Cauca y Cauca crece el temor por posibles retaliaciones de la banda criminal La Inmaculada, estructura de la que alias Pipe Tuluá era su máximo cabecilla.

Las autoridades reconocen el riesgo de reacciones violentas y anunciaron la adopción de medidas urgentes para contener cualquier intento de represalia.

Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín
RELACIONADO

Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín

El objetivo, según se ha señalado, es frenar el accionar de esta organización y evitar que la población civil se vea afectada tras la salida de su principal jefe.

En ese contexto, se anunció un refuerzo de la seguridad y un trabajo coordinado para capturar a otros integrantes que habrían quedado con el control de la estructura criminal.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció sobre la situación y confirmó que el departamento se prepara para un escenario de alta tensión:

Se logró este resultado que ya lo decidió el presidente y el gobierno nacional. Lo que sí vamos es a reforzar, por supuesto, la seguridad en el municipio de Tuluá para que ya no haya retaliación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá

Ecuador

Aranceles del 30 % tensan el comercio entre Colombia y Ecuador desde este domingo

Gustavo Petro

Gustavo Petro viaja a EE. UU.: así arranca su agenda antes del cara a cara con Trump

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz fue premiado como autor del mejor gol de 2025 en la Bundesliga

El extremo colombiano suma un nuevo galardón individual en su carrera con un importante premio en el fútbol de Alemania.

Estados Unidos

Trump dice que abrió el espacio aéreo de Venezuela para permitir el regreso de migrantes

Desde que el republicano anunció el cierre del espacio aéreo venezolano, aerolíneas comerciales suspendieron sus vuelos desde y hacia el país latino.

Artistas

Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"

Día sin carro

Día sin Carro y Moto en Bogotá este 5 de febrero: confirman vehículos que sí pueden circular

Cuidado personal

¿Por qué se genera sensibilidad dental ante estímulos sonoros, táctiles o visuales?