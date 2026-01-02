Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

La que ya es considerada una de las decisiones más sensibles del Gobierno en materia de orden público tiene nombre propio: alias Pipe Tuluá.

Andrés Felipe Marín Silva, señalado como el principal jefe de la banda criminal La Inmaculada, podría estar en cuestión de horas o, a más tardar, la próxima semana, abordando un avión con destino a Estados Unidos, tras quedar en firme su proceso de extradición.

El caso se destrabó luego de que el Ministerio de Justicia negara el recurso de reposición con el que la defensa del cabecilla buscaba frenar su entrega.

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá

El pasado 28 de enero, el Ministerio de Justicia resolvió el último recurso presentado por la defensa de alias Pipe Tuluá, dejándolo sin efecto.

Con este acto administrativo, el Gobierno nacional ratificó la resolución que autoriza su extradición a Estados Unidos y cerró definitivamente cualquier posibilidad jurídica de frenar el procedimiento por esta vía.

Desde la cartera de Justicia se precisó que, una vez firmado el documento, no existe ningún otro mecanismo legal que permita detener la decisión, por lo que el proceso quedó plenamente ejecutoriado. En términos prácticos, alias Pipe Tuluá salió del panorama judicial colombiano.

Gustavo Petro se refirió a la extradición en firme de alias Pipe Tuluá

Días después de esa determinación, y a pocas horas de iniciar su agenda internacional en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se refirió de manera directa al caso.

El mandatario lanzó un mensaje contundente que confirmó la voluntad del Gobierno de avanzar con la extradición del señalado jefe criminal, considerado uno de los delincuentes más temidos del Valle del Cauca.

A través de su cuenta en X, Petro dio una orden expresa al ministro de Justicia, dejando claro que la decisión se tomó tras establecer presuntos intentos de soborno a funcionarios públicos.

Señor ministro de Justicia Andrés Idárraga, tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tuluá, señor Andrés Marín Silva. Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho.

El mensaje presidencial no solo confirmó que la extradición va en firme, sino que marcó un punto de quiebre en el caso.

Medidas de seguridad ante posibles retaliaciones de 'La Inmaculada' por extradición de Pipe Tuluá

En los departamentos de Valle del Cauca y Cauca crece el temor por posibles retaliaciones de la banda criminal La Inmaculada, estructura de la que alias Pipe Tuluá era su máximo cabecilla.

Las autoridades reconocen el riesgo de reacciones violentas y anunciaron la adopción de medidas urgentes para contener cualquier intento de represalia.

El objetivo, según se ha señalado, es frenar el accionar de esta organización y evitar que la población civil se vea afectada tras la salida de su principal jefe.

En ese contexto, se anunció un refuerzo de la seguridad y un trabajo coordinado para capturar a otros integrantes que habrían quedado con el control de la estructura criminal.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció sobre la situación y confirmó que el departamento se prepara para un escenario de alta tensión: