Cayó en Cali alias Fedi, poderoso jefe de la mafia ‘Ndrangheta, buscado en 196 países por narcotráfico

En un operativo que tuvo participación de autoridades de Reino Unido, Italia y Colombia, la Policía Nacional logró la captura en Cali de Federico Startone, alias Fedi, uno de los hombres más buscados del planeta.

El cabecilla de la mafia italiana ‘Ndrangheta tenía circular roja de INTERPOL y era requerido en 196 países por delitos de tráfico internacional de cocaína y asociación criminal.

Cayó en Cali alias Fedi, poderoso jefe de la mafia ‘Ndrangheta

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la noticia en su cuenta oficial de X.

Alias Fedi era el enlace directo entre la ‘Ndrangheta y poderosas organizaciones delictivas sudamericanas, entre ellas el Clan del Golfo en Colombia, Los Choneros en Ecuador y el Primer Comando de la Capital (PCC) en Brasil.

¿Quién es alias Fediy cómo operaba?

De acuerdo con la información oficial, el detenido operaba un sofisticado esquema de envío de cocaína hacia Europa, utilizando contenedores de fruta como fachada.

Las rutas partían desde puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil con destino a Italia, camuflando cargamentos ilícitos en exportaciones legítimas.

Su rol criminal se intensificó tras la captura, el pasado 11 de julio de 2025 en Bogotá, de Giuseppe Palermo, otro alto miembro de la ‘Ndrangheta.

Desde entonces, 'Fedi' asumió la misión de fortalecer las operaciones internacionales de la organización en el continente americano, reforzando vínculos con grupos armados y carteles para asegurar el flujo de la droga hacia Europa.

¿Cómo lograron capturarlo?

La operación Silente, que culminó con su arresto, es considerada un golpe contra una red colombo-siciliana que llevaba más de 25 años operando en el negocio del narcotráfico.

Las autoridades señalaron que la captura de 'Fedi' desarticula un nodo que permitía el movimiento de grandes cantidades de cocaína y garantizaba el control territorial en rutas marítimas y portuarias.

En su declaración, el ministro Sánchez afirmó:

Donde haya crimen transnacional, habrá coordinación entre países para capturarlo. Seguiremos trabajando con aliados para proteger a Colombia y cerrar el paso a las mafias globales.

Finalmente, alias Fedi permanecerá bajo custodia mientras se adelantan los trámites judiciales correspondientes, que podrían derivar en su extradición hacia Italia para responder por los cargos que enfrenta.