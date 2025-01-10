Siguen la pista de alias El Holandés, presunto líder de mafias internacionales en el Parque Lleras de Medellín

El Parque Lleras, en la Comuna 14 de El Poblado, siempre ha sido conocido como uno de los principales epicentros turísticos y de entretenimiento de Medellín.

Pero detrás de su fachada de bares, restaurantes y discotecas, las autoridades han identificado la presencia de redes internacionales que utilizan este lugar como punto estratégico para negocios ilícitos.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, en esta zona confluyen mafias de Asia, México e Italia, vinculadas a delitos de narcotráfico, tráfico de armas y explotación sexual de menores.

Cerrarán establecimientos en el Parque Lleras por negocios ilícitos

El mandatario local encabezó un consejo de seguridad en el propio Parque Lleras, donde aseguró que, aunque existen comerciantes y empresarios que trabajan legalmente y cumplen con la normatividad, hay otros que se camuflan detrás de fachadas de entretenimiento para cometer crímenes de gran escala.

Advirtió que ante esto, la ciudad ya está avanzando en medidas como cierres de establecimientos y procesos de extinción de dominio contra los locales que se compruebe funcionan como fachadas para estas actividades.

Alias El Holandés sería el presunto líder de mafias internacionales en el Parque Lleras de Medellín

Uno de los principales objetivos de las autoridades es un hombre conocido como alias El Holandés, señalado de tener influencia directa en estas mafias transnacionales y de manejar negocios ilícitos en el sector.

Que nos digan quién es el famoso ‘Holandés’, cuáles son sus negocios, qué pasa alrededor de esos negocios.

El mandatario también fue enfático en que los operativos desplegados hasta el momento no son suficientes.

Si hay una mejora, pues hay una mejorita, pero eso no es suficiente. A mí no me sirve que hay una mejora, no, no nos sirve, nos sirve erradicar el problema.

Finalmente, cabe mencionar que, como parte de las acciones recientes, la ofensiva policial en la zona dejó la captura y extradición de alias El Mexicano junto a otras siete personas que explotaban a comunidades indígenas mediante la mendicidad.