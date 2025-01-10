CANAL RCN
Colombia Video

Siguen la pista de alias El Holandés, presunto líder de mafias internacionales en el Parque Lleras de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez denunció que la zona se convirtió en epicentro de tráfico de drogas, armas y explotación sexual de menores.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Parque Lleras, en la Comuna 14 de El Poblado, siempre ha sido conocido como uno de los principales epicentros turísticos y de entretenimiento de Medellín.

Pero detrás de su fachada de bares, restaurantes y discotecas, las autoridades han identificado la presencia de redes internacionales que utilizan este lugar como punto estratégico para negocios ilícitos.

"Altos mandos sabían de su infiltración": lo que reveló el esposo de la mujer que se hizo pasar por falsa capitana
RELACIONADO

"Altos mandos sabían de su infiltración": lo que reveló el esposo de la mujer que se hizo pasar por falsa capitana

Según el alcalde Federico Gutiérrez, en esta zona confluyen mafias de Asia, México e Italia, vinculadas a delitos de narcotráfico, tráfico de armas y explotación sexual de menores.

Cerrarán establecimientos en el Parque Lleras por negocios ilícitos

El mandatario local encabezó un consejo de seguridad en el propio Parque Lleras, donde aseguró que, aunque existen comerciantes y empresarios que trabajan legalmente y cumplen con la normatividad, hay otros que se camuflan detrás de fachadas de entretenimiento para cometer crímenes de gran escala.

Advirtió que ante esto, la ciudad ya está avanzando en medidas como cierres de establecimientos y procesos de extinción de dominio contra los locales que se compruebe funcionan como fachadas para estas actividades.

Alias El Holandés sería el presunto líder de mafias internacionales en el Parque Lleras de Medellín

Uno de los principales objetivos de las autoridades es un hombre conocido como alias El Holandés, señalado de tener influencia directa en estas mafias transnacionales y de manejar negocios ilícitos en el sector.

VIDEO | Intento de hurto desató persecución, disparos, heridos y golpiza a un ladrón en Medellín
RELACIONADO

VIDEO | Intento de hurto desató persecución, disparos, heridos y golpiza a un ladrón en Medellín

Que nos digan quién es el famoso ‘Holandés’, cuáles son sus negocios, qué pasa alrededor de esos negocios.

El mandatario también fue enfático en que los operativos desplegados hasta el momento no son suficientes.

Si hay una mejora, pues hay una mejorita, pero eso no es suficiente. A mí no me sirve que hay una mejora, no, no nos sirve, nos sirve erradicar el problema.

Finalmente, cabe mencionar que, como parte de las acciones recientes, la ofensiva policial en la zona dejó la captura y extradición de alias El Mexicano junto a otras siete personas que explotaban a comunidades indígenas mediante la mendicidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

¿Qué se sabe de los 37 afectados por fuga de gas cloro en Mosquera?

Bogotá

Así era el modelo de estafa que le generó millonarias pérdidas a más de 200 personas con falsas compras de carros

Cundinamarca

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Otras Noticias

Superintendencia Financiera

Compras con tarjeta de crédito darán 'respiro' al bolsillo de los colombianos: así será la tasa de usura en octubre

La Superfinanciera dio a conocer la tasa máxima que pueden cobrarle por compras con el plástico.

FC Barcelona

Barcelona vs. PSG: ¿dónde y a qué hora ver este miércoles la Champions League?

Barcelona y PSG se enfrentan en el mejor partido de la jornada de Champions. Prográmese para ver el encuentro.

La casa de los famosos

Valentino Lázaro arremete contra Altafulla y revela detalles de la ruptura con Karina: “Deja de hacerte la víctima”

Artistas

Se reportó presunto dueño del predio en el que encontraron el Mercedes al que se subieron B-King y Regio. ¿Qué dijo?

Adultos mayores

Hogares inteligentes: aliados en el bienestar y la autonomía de los adultos mayores