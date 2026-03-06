Extraditan de España a Colombia a un socio del Clan del Golfo que tenía lujosa mansión

Las autoridades dieron a conocer que, en las últimas horas, se llevó a cabo la extradición de Pablo Felipe Prada Moriones, vinculado al Clan del Golfo.

Este hombre se hacía llamar como ‘Black Jack’ o ‘La Firma’ y era la mente detrás de una estructura que lavaba activos bajo las órdenes del Clan del Golfo. A partir del envío de cocaína hacia Europa, presuntamente blanqueó más de 182 mil millones de pesos.

‘Black Jack’ se escondía en España

La justicia de Colombia lo requería por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.

‘Black Jack’ se estaba escondiendo en España, en donde finalmente lo capturaron. Tras surtir el proceso de extradición, quedó en manos de la Policía y Migración Colombia.

El 12 de octubre de 2025, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dio a conocer un operativo puesto en marcha en Medellín, Pereira y Cartagena que resultó con la ubicación de millonarios bienes asociados al Clan del Golfo.

Imágenes de la mansión

Se hizo una diligencia de secuestro contra cuatro activos: establecimiento Villa Pierino, Emmar Home S.A.S, Home 360 S.A.S y Sp Bloc Colombia S.A.S.

RELACIONADO Defensora del Pueblo denuncia presiones de Clan del Golfo y Tren de Aragua a candidaturas en Bogotá

Las pesquisas revelaron que estaban vinculados a Santiago Prada Moriones o alias ‘Marcos’, hermano de ‘Black Jack’. En ese orden de ideas, se sospecha que la compra se habría dado por el lavado de activos.

Las imágenes publicadas por la SAE mostraron que uno de los bienes era un lujoso lugar de descanso. Se terminó convirtiendo en el centro de la investigación y la pista que le puso punto final al imperio criminal de los hermanos.

El lujoso sitio es Villa Pierino en Barú, cerca de Cartagena. Aunque, estaba siendo administrado en Pereira. De igual forma, se tomaron cartas en el asunto sobre vehículos de alta gama.