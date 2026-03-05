Paloma Valencia responde por qué votar por ella y no por Abelardo de la Espriella

En Fuera del Set con José Manuel Acevedo, la candidata presidencial Paloma Valencia. Habla de la gestión del presidente Gustavo Petro, sus contendores en la carrera para llegar a la Casa de Nariño y las propuestas con las que espera convertirse en la primera presidenta de Colombia.

Si hubiera una idea que la está haciendo distinta a los demás contendores, que haga que alguien la elija, ¿cuál sería?

Creo que hay dos cosas que nos hacen muy distintos la primera que nosotros no estamos promoviendo odio contra nadie, nosotros queremos una Colombia que pueda salir de quienes han llevado a este país a llevárselos a los violentos, destruyeron nuestro sistema de salud y que haga un gobierno donde quepamos todos, una Colombia que sume, una Colombia que se proyecte a si misma como más grande.

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Y la segunda, que estamos a punto de tumbar un techo de cristal y elegir la primera mujer presidente de Colombia y creo que ese es un hecho que a todos nos tiene con un sentimiento muy positivo en esta campaña, con la certeza de que lo vamos a tumbar y vamos a elegir a la primera presidente de Colombia.

Dicen que a Paloma Valencia le va a quedar grande la seguridad, ¿qué responde a quienes piensan eso?

Las mujeres podemos con los hijos, con el marido, con los suegros, el papá y ahora nos va n a decir que no podemos con los bandidos. Esas son el tipo de cosas que existen que son los prejuicios del machismo.

La primera vez que las mujeres hacen cualquier cosa hay muchos que dudan, pero la historia ha demostrado que las mujeres somos capaces de hacer cualquier cosa que nos proponemos.

Qué responde a quienes dicen que Paloma Valencia es mujer, pero no representa necesariamente las luchas históricas de las mujeres

Creo que aquí no hay nadie que le venga a decir a uno cómo ser mujer. Las mujeres somos como cualquier otro grupo, cada quien es como es. Yo creo que n la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la necesidad de una política que ayude a la mujer colombiana.

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La pobreza en Colombia tiene cara de mujer, la mujer colombiana le tocan unas luchas dificilísimas desde el maltrato en el hogar, la violencia física, sexual, el acoso laboral en los entornos, menos posibilidades de que la contraten, menos salario. El mayor índice de desempleo que tiene este país es una mujer joven porque le cobran el hecho de que pueda tener hijos. Es una sociedad llena de prejuicios y cuando elijamos a una mujer presidente, eso tiene una potencia simbólica.

Claro que hay muchas mujeres machistas pero creo que van reconsiderando porque hay causas que sí nos unen.

¿Cuál es su mejor argumento para decirle a un colombiano que vote por usted?

Creo que las encuestas están dando dos mensajes claros: que esta es la campaña que más crece, que más colombianos está atrayendo, que no hemos parado de crecer, seguimos creciendo y a este ritmo vamos a ganar la primera vuelta

Da un segundo mensaje que es fundamental, a quienes quieren derrotar, como yo, a Iván Cepeda, esta es la campaña que en todas las encuestas, no en una, le puede ganar a Iván Cepeda. Esta es la campaña que más ventaja le saca a Iván Cepeda, lo nuestro no es ya un empate, lo nuestro es que consolidamos mayorías de colombianos en contra de la continuidad del petrismo.

Lo mismo dice Abelardo de la Espriella y entonces el elector queda confundido. ¿Cómo convencería a un colombiano de que usted es mejor que Abelardo de la Espriella?

Porque yo sí soy la de siempre, quién va a gobernar sin partidos. ¿Acaso queremos un gobierno que llegue a decir que no lo dejaron gobernar? Es que las excusas no son las que le sirven a Colombia, aquí necesitamos una Colombia que funcione, que solucione los problemas. Se necesitan los partidos políticos haciéndose responsables.

Yo se lo digo claritico a todos los colombianos, nunca he estado envuelta en hechos de corrupción ni mi familia. Yo tengo las manos absolutamente limpias y quien viene a apoyarme viene a respetar lo que yo represento.

Los he invitado a gobernar para solucionar los problemas de los colombianos, aquí lo que necesitamos es una gran suma de colombianos. Algunos creen que uno vota y ya salió del problema, que mire a ver ese presidente cómo saca Colombia adelante, aquí en cambio estamos invitándolos a todo lo contrario, a ser parte de la transformación de Colombia, a creer que este país lo construimos entre todos.

Yo quiero una oposición democrática y respetuosa, que será seguramente el petrismo, pero quiero que todos los demás estemos trabajando y que ese joven petrista sepa que yo no voy a ser una presidente sectaria, lo voy a querer a él como quiero a todos los demás colombianos.

(…) Todo lo bueno que haya hecho Petro, la entrega de tierras, el aumento del salario mínimo, lo vamos a mantener.

¿Qué le gusta de lo que deja el presidente Gustavo Petro en el fin de su gobierno?

Uno no tiene que ser mezquino en reconocer las cosas que le están gustando a la gente, no a uno. La entrega de tierras, yo veo mucho entusiasmo, por ejemplo, en la costa Caribe con la entrega de tierras, hay que hacerlo, pero entregarlo con proyecto productivo y con título, no solamente la promesa de entregarles una tierra, que de verdad les quede, que puedan salir de la pobreza con eso.

Segundo, a mí me parece que esas instancias de diálogo con las juventudes, la mesa de concertación, todas esas cosas hay que mantenerlas. La juventud ha ido tomando un protagonismo que hay que reconocerles y creo que todas esas cosas que son buenas. Por ejemplo, me decían en los Llanos, la elaboración del tren, Paloma, ¿qué vas a hacer? Si está listo y va a salir, lo acompañamos. Uno no tiene que llegar a borrar, uno no tiene que llegar a refundar el país, uno tiene que llegar a mejorar.

Dicen que Paloma es intransigente, superradical y lo de Juan Daniel Oviedo es apenas una pose. ¿Qué le responde al que piensa así?

Lo que pasa es que yo entiendo que en este país tenemos que buscar caber todos. Uno no puede pensar que aquí hay una Colombia donde vamos los de derecha o los de centro derecha y en otra van los de centro y en otra van los de izquierda.

En este barco vamos todos y hay que lograr que las cosas se logren hacer para que todos estemos bien.

Del otro lado también están los que dicen Paloma se entibió, se volvió santista, ya no está con las banderas de siempre, sino que por ganarse el voto de centro está como. ¿Qué les responde a esos?

Les respondo que yo soy la que siempre he sido. Yo no he cambiado ninguna de mis posturas. Lo que pasa es que sí entiendo los riesgos que tiene este país. Nosotros no estamos ante de una izquierda, nosotros estamos ante un régimen que tiene tintes antidemocráticos cuya prolongación en el tiempo puede significar la pérdida de la iniciativa privada, la pérdida de la separación de poderes.

Imagínese el siguiente gobierno con mayorías en la Corte Constitucional, con mayorías en el Banco de la República, con otra depuración de 150 generales. Imagínese una segunda Fiscalía ya consolidando mayorías en el resto de las cortes. ¿Cuál es la independencia de poderes que va a tener Colombia?

Alguien diría, pero eso ya pasó con Uribe cuando se religió

Absolutamente falso. Fíjese que el presidente Uribe, teniendo el 80% de favorabilidad, le dijo en la Corte Constitucional: ‘no hay segunda reelección’ y él lo acató. Él habría podido hacer como Petro, llamar a un referendo constitucional con las mayorías en el Congreso lo había sacado y la gente, yo también, habríamos votado para reelegirlo y habríamos acabado con la división de poderes, no pasó. El presidente Uribe no tuvo contralor, no tuvo procurador, nunca se metió en esas elecciones.

Creo que la gente tiene que recordar que esas instituciones estuvieron en manos del Partido Liberal de oposición, no se parecen en nada. Si miramos para atrás no nos vamos a poner de acuerdo, pero miremos para adelante. El futuro del país en muchos sentidos es como una página en blanco y aquí tenemos una visión de lo que queremos escribir y queremos escribirlo con la tinta de todos los colores de la democracia colombiana.

¿Qué cree que va a ser lo más difícil de aquí a la primera vuelta?

Aguantar tantos ataques de todo lado y preservar ese sentimiento de una campaña feliz que es la que nosotros representamos, una campaña que cree en el futuro de Colombia, que tiene toda la esperanza para decirle a los jóvenes que no se van a tener que ir, que se pueden quedar y se tienen que querer quedar en Colombia.

Una campaña que le está diciendo a los informales que vamos a trabajar por ellos para que puedan tener crédito, cooperativas para que puedan salir adelante, que le está hablando de cara a la madre cabeza de hogar, que es una mujer berraca, que es una mujer emprendedora, que no se va a dar con nada, pero que la tenemos totalmente abandonada, que vamos a hablarle a esa población que está hoy en condiciones de discapacidad, que las madres cuidadoras que no tienen ni siquiera un apoyo, vamos a tener los subsidios para ella, vamos a invertirle al cuidado de esas poblaciones.

Vamos a cuidar el sector productivo, el grande, el mediano, el chiquitico, el informal, vamos a construir un país seguro, vamos a tener salud y esas cosas son promesas que le podemos cumplir a los colombianos.