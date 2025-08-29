CANAL RCN
Colombia

Seis extranjeros fueron los responsables de secuestrar varios menores y adultos en Bogotá

Las víctimas fueron retenidas durante 10 horas en una vivienda de Bosa.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
07:00 p. m.
El pasado 18 de agosto en Bogotá, ocho personas, entre ellas seis menores de edad, fueron privadas de su libertad en el sector de San Bernardino, en la localidad de Bosa.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que seis ciudadanos extranjeros fueron judicializados por su presunta participación en el hecho.

Extranjeros secuestraron menores y adultos en Bogotá

Según el informe oficial, los procesados interceptaron a las víctimas y, bajo amenazas con armas cortopunzantes, las obligaron a ingresar a una vivienda de la zona.

Una vez dentro, permanecieron retenidas durante cerca de 10 horas. Durante ese tiempo, los secuestradores intimidaron a los adultos y menores, mientras contactaban a los familiares para exigir el pago de diferentes sumas de dinero a cambio de su liberación.

¿Cómo lograron encontrar a los secuestrados?

La situación dio un giro cuando uno de los retenidos logró transmitir su ubicación, lo que facilitó que la Policía Nacional desplegara un operativo urgente en la zona.

Las autoridades lograron ubicar la vivienda, rescatar a los ocho secuestrados y detener en flagrancia a los presuntos responsables.

La Fiscalía, a través de la Seccional Bogotá y con apoyo del Gaula, presentó ante un juez de control de garantías a los seis capturados.

Una fiscal del grupo Gaula les imputó, según su rol individual, los delitos de secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.

Los judicializados fueron identificados como Nelson Enrique Padilla De la Cruz, Noel Jesús Chacón Hidalgo, Gustavo Jesús Rodríguez Pereira, Johanmaris Zarraga Rodríguez, Jorge Luis Castrillón Obando y Johangel José Céspedes Colin.

