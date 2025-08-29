¿La dejaron ahí? El misterio detrás del hallazgo de Valeria Afanador en una zona que ya había sido revisada

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en Cajicá, Cundinamarca, estremeció a todo el país desde el 12 de agosto.

Durante el recreo en su colegio, la menor se apartó hacia una zona de arbustos, sin que nadie advirtiera su ausencia de inmediato. Desde ese momento se encendieron las alarmas y comenzaron los operativos de búsqueda.

Por 18 días, organismos de socorro, autoridades y voluntarios rastrearon el municipio y sectores aledaños, pero la expectativa se quebró este viernes, cuando la Gobernación confirmó que Valeria fue hallada muerta en un sector cercano al río Frío.

Hallan sin vida a Valeria Afanador

El anuncio lo hizo el gobernador Jorge Emilio Rey a través de su cuenta oficial de X, con un mensaje en el que manifestó la conmoción por lo ocurrido:

Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad.

La declaración oficial confirmó lo que inquieta tanto a la comunidad como a quienes participaron en la búsqueda: el lugar donde apareció el cuerpo ya había sido examinado en varias ocasiones desde el inicio de las labores.

El hecho abre un interrogante mayor sobre las circunstancias de la desaparición y el hallazgo.

Antecedentes de la desaparición de Valeria Afanafor

El pasado 12 de agosto, durante la jornada escolar, Valeria salió del plantel hacia la zona boscosa contigua al río. Nadie notó su ausencia de inmediato, lo que retrasó los primeros minutos de búsqueda.

Con el paso de las horas, se desplegó un operativo que se mantuvo sin descanso durante más de dos semanas.

La búsqueda incluyó inspecciones directas en la zona ribereña, labores en terreno con brigadas especializadas y el apoyo de la comunidad. Sin embargo, el rastro de la menor se perdió completamente.

Ahora, el hallazgo en un punto previamente recorrido ha generado desconcierto y múltiples preguntas.

Quienes estuvieron en la primera línea de la búsqueda aseguran que es improbable que el cuerpo hubiera estado allí desde el inicio, lo que abre la posibilidad de que se trate de un hecho más complejo que una simple desaparición accidental.

El gobernador, en su pronunciamiento, dejó en claro que se adelantarán todas las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y evitar que el caso quede en la impunidad.