“Deterioro operativo”: exviceministro de Defensa sobre accidente de avión en Putumayo

La investigación del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea avanza con el hallazgo de la caja negra, mientras expertos alertan sobre una crisis operativa sin precedentes en la capacidad militar.

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Gustavo Niño Furnieles, exviceministro de Defensa, habló con Noticias RCN sobre cómo operaba este avión y qué pudo haber causado el siniestro.

¿Qué hace un piloto para perder peso?

La aeronave transportaba 126 personas, además de un blindado y munición, con 22 mil litros de combustible. “Lo primero que hace el piloto es buscar perder peso por la situación que le está sucediendo a la aeronave”, explicó Niño sobre la descarga de combustible detectada.

El exviceministro destacó un dato relevante: “En Colombia, en el siglo XXI no ha habido un siniestro de Hércules en nuestro país. El último siniestro que tuvimos o que tenemos registro es en la década de los ochenta”. Esta aeronave había volado 155 horas este año y más de 500 el año pasado, dentro del promedio normal.

La situación más alarmante la reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López. Niño consideró lo siguiente: de la capacidad operativa aérea, hoy solamente se tiene el 46%, cuando en 2024 se mantenía cerca del 90%. Esto significa que, de aproximadamente 700 aeronaves entre helicópteros, aviones y avionetas, solo 300 están operativas actualmente.

Las críticas al gobierno Petro por capacidad aérea

Cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares en el gobierno de Gustavo Petro, esto ya no es coincidencia, es deterioro operativo.

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El deterioro de las relaciones internacionales agrava el panorama, según sostuvo el exviceministro. La descertificación por parte de Estados Unidos redujo el 50% del presupuesto de ayuda militar, afectando el mantenimiento de motores y compra de repuestos. Adicionalmente, se rompieron las relaciones con Israel, país que vende objetos tecnológicos vitales.

Según Niño, aunque cada año Colombia registra entre tres y cuatro siniestros, la diferencia radica en que antes ocurrían con el 90% de aeronaves operativas.

El exviceministro criticó que el presidente desechó un Conpes de nueve billones de pesos con viabilidad fiscal que le fue entregado, y que recién ahora, faltando cinco meses de gestión, convoca una reunión para justificar 12 billones necesarios en capacidades militares.