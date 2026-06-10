Abren investigación en la Comisión de Acusación por la compra de los 17 aviones Gripen

El pasado 22 de noviembre de 2025, el Gobierno anunció la compra de 17 aviones Gripen tras llegar a un acuerdo con la empresa sueca Saab.

Sin duda, desde hace años el país ha tenido la necesidad de renovar la flota aérea, dado que los aviones israelíes Kfir han cumplido su vida útil. Tras más de tres décadas al servicio de la nación, el cambio ha sido obligatorio.

Los detalles del contrato: precio, condiciones y tiempos

El Gobierno entonces escuchó tres ofertas: Suecia ofreciendo los Gripen, Francia con los Dassault Rafale y Estados Unidos con los F-16. La espera se prolongó por varios meses, tiempo en el cual se estudió cada propuesta a profundidad.

Para la escogencia, se tuvieron en cuenta varios aspectos, tales como las capacidades operativas de las aeronaves, el costo/beneficio, la durabilidad y los proyectos paralelos.

Fue entonces que se optó por los Gripen, los cuales están presentes en otras fuerzas armadas aparte de la sueca, tales como la tailandesa, sudafricana y brasileña.

¿Qué características tienen los Gripen?

Los puntos más importantes del acuerdo fueron: la compra de 15 Gripen E y 2 F para los 17, un paquete de armamento moderno, un centro de entrenamiento avanzado, la proyección del uso y el ahorro del 18 % en costos de operación, principalmente.

El pago y entrega comenzará en 2028 y la flota estará lista en 2032. A nivel económico, el Gobierno pagará 3.135 millones de euros, lo que se tradujo en 16.5 billones de pesos.

Saab menciona que este modelo es de los más avanzados a nivel mundial, yendo de la mano con la demanda militar del momento. Además, es un multirrol capaz de efectuar varias actividades, con alcances de combate y adaptado con la tecnología de vanguardia.

No obstante, hubo dudas acerca de cómo se cerró el acuerdo, por lo que la Contraloría ha inspeccionado los detalles. Pues bien, este miércoles 10 de junio, la Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación por la compra.

La representante Gloria Arizabaleta, quien es presidenta de la comisión, ordenó la recaudación de pruebas, solicitarles información a las entidades competentes y conocer los detalles del contrato.