26 barrios en Facatativá registran inundaciones por las lluvias: alcantarillado colapsó

Las lluvias registradas la tarde del miércoles, 18 de marzo, en el departamento de Cundinamarca, mantienen bajo el agua las calles del municipio de Facatativá, en donde al menos 26 barrios reportan inundaciones.

De acuerdo con las autoridades, el desbordamiento de dos afluentes provocó que el sistema de alcantarillado colapsara, lo que mantiene el agua empozada en zonas residenciales.

Según la Alcaldía, se trata de la quebrada San Rafael y el río Botello, que, al salirse de su cauce, generaron, también, afectaciones en cinco veredas de la zona rural. En total, 3.000 personas resultaron damnificadas.

Locales piden ayuda: con costales de arena han bloqueado el acceso a sus viviendas.

A pesar de que no llovió durante la noche, todavía en horas de la mañana el agua en las calles les llega a las personas por encima de los tobillos y los habitantes de los barrios afectados tuvieron que bloquear el acceso a sus viviendas con costales de arena.

“La situación”, según dijo Carlos Rodríguez, damnificado por las lluvias, a Noticias RCN, “es bien complicada y eso que anoche nos colaboraron los vecinos con una motobomba. Lo que era la alcoba de mis niños… se perdió todo y el supermercado también sufrió pérdidas en sus alimentos”.

Alerta que “el nivel de agua está subiendo” y solicitó “de ser posible”, que el Gobierno local los ayude “con otra motobomba para sacar el agua del pozo, que se está filtrando a las casas”.

Un llamado que atienden en la zona funcionarios de la Alcaldía de Facatativá, la Policía de rescate y el Ejército Nacional.

Otros municipios están en riesgo:

Las lluvias generaron afectaciones en otros municipios del departamento, pero, de acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey, Pacho, San Francisco y Facatativá se encuentran entre los casos más críticos.

El pronóstico es desalentador. “Las lluvias han aumentado significativamente, con 44 emergencias registradas solo en marzo, de un total de 115 en el primer trimestre del año” y seguirán registrándose, ahora que el Ideam anunció la temporada de más lluvias, que se extendería hasta junio de 2026.

Sin embargo, en diálogo con la FM, el gobernador Rey indicó que se están “atendiendo de manera simultánea” emergencias en el municipio “de Facatativá”, en donde, “algunos barrios tuvieron inundaciones por encima de los dos metros y en este momento se adelantan trabajos de dragado y el censo de afectación para ayudar a estas familias”.