Revelan cuál fue la causa del incidente en el que avión casi se cruza con helicóptero en El Dorado

La Aeronáutica Civil confirmó que una falla en las comunicaciones entre las torres norte y sur del aeropuerto El Dorado provocó el grave incidente en el que un avión de la aerolínea Latam debió suspender su despegue para evitar colisionar con un helicóptero del Ejército el pasado viernes 20 de febrero.

El avión era tipo Airbus A320 y cubría el vuelo ARE4278 con destino a San Andrés. Los 157 pasajeros y cinco tripulantes estaban listos para desplegar, cuando ocurrió el percance. La cronología de los hechos fue revelada.

Minuto a minuto del incidente: así ocurrió

A las 5:04 p.m., se autorizó que el avión pasara a remolque y comenzara su recorrido por la posición C5. Nueve minutos después, se instruyó que rodara a la pista 14R. Todo parecía normal, hasta que a las 5:36 p.m., la tripulación advirtió que estaba sobrevolando otra aeronave en una trayectoria paralela. Esto, luego de recibir el visto bueno para despegar.

El paso para seguir entonces fue abandonar la pista por la calle de rodaje K6 para la verificación técnica. La demora generó que las ruedas se desinflaran por la alta temperatura, aunque sin ocasionar incendio.

Con respecto al helicóptero, se supo que la matrícula es FAC4021. Despegó de la plataforma de Catam a las 5:17 p.m. y a las 5:35 p.m. la torre norte autorizó que pasara por la pista 14L. En ese punto fue donde desde el avión se alertó la posible colisión que podría presentarse.

¿Controladores operando por encima de las capacidades?

“Durante la transferencia de comunicaciones entre la torre norte y la torre sur, se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria. Simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue. Esta simultaneidad derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R”, explicó Aerocivil con la causa exacta.

El avión de Latam pudo despegar a los pocos minutos, pero quedó como precedente esta situación que podía ser una tragedia. Trabajadores del sector aseguran que los controladores aéreos estaban operando por encima de sus capacidades, lo cual habría influido en el cruce de comunicaciones.

“Sabemos extraoficialmente que el controlador estaba doblando turno y que la máxima capacidad para controlar la aeronave era 34 y tenía 39 en su momento”, sostuvo Daniel Gallo, presidente de Sintratac.