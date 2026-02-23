CANAL RCN
Colombia

Imágenes del accidente aéreo en Nuquí, Chocó: personero iba en la avioneta y habló del angustioso momento

La aeronave cubría la ruta Nuquí–Quibdó cuando perdió fuerza durante el despegue y terminó junto a la malla de seguridad.

Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 23 de 2026
05:58 p. m.
Un nuevo accidente aéreo se registró en las últimas horas, en Nuquí, Chocó. Las imágenes del incidente muestran una escena que pudo terminar en tragedia.

La avioneta, detenida a un costado de la pista y muy cerca de la malla de seguridad, evidencia la magnitud de lo que vivieron los siete ocupantes, quienes afortunadamente salieron ilesos.

El incidente ocurrió en el aeropuerto del municipio de Nuqui, en el departamento del Chocó, cuando la aeronave intentaba despegar con destino a Quibdó.

De acuerdo con la información preliminar, el avión perdió potencia en plena maniobra de salida, lo que impidió que tomara altura y lo llevó a salirse de la pista.

La maniobra detrás del accidente aéreo en Nuquí

En los registros visuales que circularon tras el accidente, se observa la aeronave detenida en una zona contigua al área de seguridad, mientras pasajeros y personal del aeropuerto permanecen a su alrededor, asimilando lo ocurrido.

Según los primeros reportes, el piloto habría advertido una pérdida de fuerza en el momento crítico del despegue.

La aeronave no logró elevarse y avanzó hasta sobrepasar el límite de la pista, deteniéndose junto a la malla perimetral.

Aunque las circunstancias exactas aún no han sido determinadas, el hecho generó complejos momentos de tensión.

Personero que iba en la avioneta reveló cómo se vivió el accidente

Entre los pasajeros de la avioneta se encontraba Jhon Jaramillo Pandales, personero de Nuquí, quien relató que el episodio fue impactante.

Según explicó, el momento de la pérdida de fuerza generó mucha incertidumbre y miedo.

Fue una experiencia traumática.

Las imágenes posteriores muestran a los pasajeros descendiendo por sus propios medios, sin señales visibles de lesiones.

Las autoridades aeronáuticas ya iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer las causas exactas del incidente. Entre las hipótesis preliminares se analiza una posible falla mecánica, aunque será la investigación técnica la que determine responsabilidades y circunstancias.

