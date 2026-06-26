Nacional tendría listo a su nuevo técnico: un viejo conocido que despierta ilusión

Mientras los fanáticos siguen pendientes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá; los equipos del fútbol colombiano se mueven en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada.

La Liga BetPlay 2026 I concluyó con el bicampeonato del Junior de Barranquilla. El cuadro ‘tiburón’ se impuso en la final contra Atlético Nacional y consiguió su título número 12, acercándose a los tres primeros.

¿Quién suena para ser el técnico?

El cuadro ‘verdolaga’ ha movido sus fichas y la primera decisión fue la salida del entrenador Diego Arias. “La institución le agradece su dedicación y su compromiso diario con el que siempre asumió la responsabilidad de dirigir este equipo”, así lo despidió el club.

Desde hace un par de semanas, comenzó el sondeo para el siguiente entrenador y en las últimas horas, el nombre que ha tomado fuerza es el de un viejo conocido querido por la hinchada: Reinado Rueda.

El periodista Alexis Rodríguez reveló lo siguiente: “Me dicen que lo de Reinado Rueda ya se definió hace varios días y solo queda la presentación protocolaria”.

¿Cómo le fue a Rueda en Nacional?

Los números respaldan a Rueda, siendo el artífice de la segunda y hasta ahora última Copa Libertadores que ganó Nacional en 2016. Entre junio de 2015 y junio de 2017, dirigió 146 partidos en el cuadro antioqueño.

Su carrera siguió en Flamengo, pero luego volvió a los combinados nacionales. Estuvo al mando de Chile, Colombia y su experiencia más reciente, en Honduras. Desde noviembre de 2025 se encuentra sin equipo.

Nacional ganó en 86 oportunidades, empató 34 veces y cayó en 26 ocasiones cuando Rueda estuvo en el banquillo. Aparte de la Libertadores, conquistó dos Ligas, una Copa, una Superliga y la Recopa Sudamericana.

En aquel 2016, el club paisa también llegó a la final de la Copa Sudamericana, pero el encuentro no se disputó por la tragedia de Chapecoense, el club que terminó recibiendo el título a modo de homenaje.