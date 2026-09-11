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Sobrevivientes de accidente en túnel a Buenaventura recuerdan el momento del choque: “Fue traumático”

Las autoridades informaron que cuatro personas perdieron la vida y al menos siete resultaron heridas. Entre las víctimas hay dos menores de edad.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
08:25 p. m.
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El fatal accidente, registrado sobre el mediodía del lunes 9 de noviembre, entre un tractocamión tipo niñera, un bus de servicio intermunicipal y una motocicleta, en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, deja, de momento, un saldo de cuatro personas sin vida, entre ellas, el conductor del vehículo de transporte público y una menor de tan solo tres años.

Además, siete personas resultaron heridas, incluyendo a una bebé de 17 meses, que viajaba en brazos de su madre, cuando ocurrió el choque, al interior del túnel número seis, kilómetro 55, sector de Los Naranjos.

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¿Qué se sabe sobre el accidente registrado en túnel número 6, del sector de Los Naranjos?

Desde el hospital de Dagua, en el que son atendidos los sobrevivientes del siniestro, el médico de 30 años, Juan Manuel Viveros recordó el momento exacto en el que ocurrió el choque:

“La niñera se vino encima en medio de la curva. No sé si es que estaba adelantando, porque fue en cuestión de segundos. Gracias a Dios yo venía despierto, viendo, hacia adelante. Por eso sé que la parte de atrás de la niñera chocó con el bus”.

Tras el accidente, según dijo en diálogo con este noticiero, quedó inmovilizado y, aunque quiso ayudar a los demás sobrevivientes, tuvo que esperar a los equipos de emergencias:

“Había muchas personas agonizando. Fue algo bastante traumático, con todo y el entrenamiento que uno recibe. Estar en ese momento y sentirse completamente inútil, teniendo conocimientos médicos, fue algo muy complicado”.

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El túnel permanece cerrado, pero hay un paso alterno en la carretera:

Los hechos en los que habrían ocurrido el accidente aún son confusos. Otra de las sobrevivientes, Daniela Perlaza, de 27 años, no ha podido reconstruir el siniestro: “La verdad, cuando menos lo imaginé fue que sentí el golpe. No recuerdo nada más”.

Las autoridades investigan lo ocurrido e informaron que el túnel número seis continúa cerrado, pero está habilitado el paso a un carril, con un pare y siga en el costado derecho, en la vía que conduce a Buenaventura.

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