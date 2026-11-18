La tensión entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) escaló a los estrados judiciales.

El Termómetro Político conoció que el Ministerio de Agricultura presentó una acción de tutela contra el gremio ganadero tras considerar que no atendió dos requerimientos de información relacionados con la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG), recursos parafiscales que son de carácter público y cuya supervisión corresponde al Estado.

Según conoció este medio, los requerimientos fueron enviados el pasado 22 de octubre y solicitaban detalles sobre la ejecución del Fondo durante 2024 y 2025, incluyendo información sobre contratación, nómina, estados financieros, gastos y manejo de los recursos aportados por los ganaderos.

Ante la falta de respuesta, el Ministerio decidió acudir a la justicia el 11 de noviembre para buscar que Fedegán entregara la documentación solicitada.

Juez ordenó la entrega de los informes

La tutela fue fallada a favor del Ministerio, por lo que un juez ordenó a Fedegán remitir la información requerida. El gremio respondió y entregó documentación relacionada con la solicitud oficial.

Sin embargo, la controversia no terminó allí. Fuentes cercanas al caso indicaron que el Ministerio considera que la respuesta entregada por Fedegán fue parcial y que no satisface la totalidad de los requerimientos formulados sobre la gestión del Fondo Nacional del Ganado.

Gobierno insiste en obtener información completa

De acuerdo con la cartera de Agricultura, aún existen vacíos en la información suministrada por el gremio y por ello seguirán las actuaciones judiciales con el propósito de obtener una respuesta integral sobre el manejo de los recursos parafiscales.

Este nuevo episodio se produce en medio de un contexto de crecientes diferencias entre el Gobierno y Fedegán, una relación que recientemente quedó en evidencia durante un tenso encuentro entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie.

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Carolina Fierro, primera presidenta del gremio de movilidad eléctrica

En otro hecho relevante para el sector empresarial, la politóloga Carolina Fierro fue designada como la primera presidenta de GEM, el gremio que reúne a las empresas vinculadas con la industria de vehículos eléctricos y el ecosistema de movilidad sostenible en Colombia.

Fierro, quien cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado, asumirá el liderazgo de una organización que agrupa actores de toda la cadena de movilidad eléctrica, desde estaciones de carga hasta plataformas tecnológicas. Su nombramiento será presentado oficialmente este jueves durante un evento sobre movilidad sostenible promovido por CAF en Corferias.