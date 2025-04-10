CANAL RCN
Falleció reconocido influencer colombiano: hospital que lo atendió responde a los señalamientos

El fallecimiento del creador de contenido Sahamir Henrique Marsiglia, conocido como El Sami, generó dolor en redes y abrió un debate sobre la atención médica en el Caribe colombiano.

El Sami muerte luto
FOTO: Freepik | El Sami - Facebook

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
08:38 a. m.
La repentina muerte de Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo, conocido como El Sami, conmocionó a sus seguidores y a las redes sociales en Colombia. El joven influenciador, quien residía en Córdoba, era seguido por casi 200.000 personas en Facebook.

Su fallecimiento, ocurrido el 1 de octubre, dejó un vacío entre sus seguidores y familiares, pero también muchas dudas, por lo que se presentaron muchos cuestionamientos contra el hospital San Jorge de Ayapel, donde fue atendido.

Pronunciamiento del hospital San Jorge de Ayapel sobre El Sami

A través de videos y publicaciones en redes sociales, algunos usuarios afirmaron que el influenciador no habría recibido atención oportuna, lo que generó protestas y reclamos comunitarios frente a la institución.

Ante estas acusaciones, el hospital emitió un comunicado oficial en el que rechazó las versiones de presunta negligencia. Según el documento, El Sami ingresó al servicio de urgencias sin signos vitales, y el personal médico aplicó los protocolos de reanimación y confirmación del deceso, los cuales no arrojaron resultados positivos.

Rechazamos de manera contundente cualquier declaración realizada desde los medios de comunicación o redes sociales por personas malintencionadas las cuales han sido realizadas con la única intención de desinformar, generar confusión y dañar la buena reputación de nuestra entidad y de todos nuestros colaboradores

Comunicado sobre la muerte de El Sami
FOTO: E.S.E Hospital San Jorge de Ayapel

Reacciones y homenajes en redes sociales

En redes sociales y en las calles de Ayapel, Córdoba, hubo muchos homenajes en los que le dieron el último adiós a este joven creador de contenido se llenaron de mensajes de dolor, homenajes y recuerdos.

Influenciadores, amigos y fanáticos destacaron su alegría y su compromiso con su comunidad. Algunos recordaron su reciente cumpleaños, celebrado pocas semanas antes de su fallecimiento, mientras que otros compartieron clips y publicaciones que mostraban su espíritu optimista.

