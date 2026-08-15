“La tierra se estremeció y dejé de pensar en distancias”: conmovedor mensaje de soldado del Ejército

Un soldado de las Fuerzas Armadas de Colombia expresó su firme compromiso con las labores de rescate tras el terremoto que sacudió al país suramericano, en un mensaje que refleja la determinación de los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Conmovedor mensaje de soldado del Ejército tras terremoto

“Soy soldado de Colombia, y desde aquel momento en el que la tierra se estremeció, he dejado de pensar en distancias, horarios, hambre o cansancio", declaró el uniformado en una carta que escribió tras el movimiento telúrico. Sus palabras han generado solidaridad entre la población afectada por el desastre natural.

El militar describió su labor: “En mi mente solo está llegar, buscar, ayudar y sacar”, y en su declaración resume la intensidad de las operaciones de búsqueda que se desarrollan entre los escombros dejados por el sismo.

El testimonio del soldado incluye un compromiso que ha resonado en redes sociales: "Colombia, no me rendiré en encontrar esperanza entre bloques, muros y concreto".

Estas palabras reflejan las difíciles condiciones en las que trabajan los equipos de rescate, que enfrentan estructuras colapsadas en su búsqueda de sobrevivientes.

Las autoridades han destacado el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta ante el desastre. Según se señaló en declaraciones oficiales, los militares “siempre están allí para podernos defender, para ayudarnos, incluso aquí, para saber qué debemos hacer ante un evento como este”.

El soldado finalizó su mensaje con el lema institucional: "Por siempre, patria, honor, lealtad", palabras que forman parte de los valores de las Fuerzas Militares colombianas.

La magnitud del terremoto y sus consecuencias han movilizado recursos nacionales para atender la emergencia. Los equipos de rescate trabajan contra reloj en la búsqueda de sobrevivientes, mientras las autoridades coordinan la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas.

El testimonio del uniformado ha sido interpretado como un mensaje de solidaridad y compromiso con las víctimas del sismo. Las operaciones de rescate continúan en las áreas más afectadas, donde los equipos de emergencia mantienen la esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros.