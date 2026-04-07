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‘El Apóstol’, extorsionista capturado en Bogotá, estaría ligado a las disidencias de ‘Calarcá’

En las audiencias, se hizo mención de los presuntos vínculos del extorsionista de 21 años con el bloque Jorge Suárez Briceño.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
01:52 p. m.
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El pasado 31 de marzo, la Policía dio a conocer un contundente golpe contra el terrorismo y la extorsión en Bogotá. Fue capturado José Antonio Medina o alias El Apóstol, quien estuvo detrás de un atentado con granada.

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El imperio de este hombre comenzó a derrumbarse el 12 de julio de 2025, fecha en la que había comenzado a extorsionar a un hombre. Le exigió 500 millones de pesos a cambio de no asesinarlo junto a su familia y demás seres cercanos. Las amenazas surtieron efecto y la víctima le dio 14 millones de pesos.

‘El Apóstol’ llevó las amenazas al extremo: atentar con granada

Otra fecha clave de la investigación fue el 30 de noviembre del mismo año. ‘El Apóstol’ lanzó una granada contra una casa en Mandalay, localidad de Kennedy por el suroccidente. Este acto correspondió a una represalia luego que la víctima no cumpliera con las exigencias.

Para perfilar a las posibles personas a extorsionar, se adentraba en las redes sociales y consultaba en la Superintendencia de Notariado y Registro. Partiendo del estilo de vida, patrimonio y circulo familiar; hacía una radiografía para saber cómo ubicar a las víctimas.

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Noticias RCN conoció un detalle que, hasta ahora, había pasado desapercibido. De acuerdo con las audiencias, se supo que ‘El Apóstol’ pertenecería al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que comanda ‘Calarcá Córdoba’.

¿Disidencias de ‘Calarcá’ están en Bogotá?

“Vamos a seguir atentando contra Bogotá”: esta fue una de las amenazas del temido cabecilla, quien es uno de los hombres más buscados en el país. El fiscal Eduardo Polanía fue enfático en mencionar que los comerciantes en la capital quedaron sometidos a un constreñimiento constante.

Eran tales las extorsiones que Medina les decía a los empresarios que iban a ser objetivos militares de las disidencias. Aparte de amenazar con asesinar, aseguraba que iban a secuestrar a sus allegados.

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