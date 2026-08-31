Federico Gutiérrez entregó al FBI pruebas de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó formalmente ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en Miami, una denuncia sobre un presunto entramado de corrupción durante la administración de Daniel Quintero, entre 2020 y 2023.

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La diligencia se llevó a cabo mientras en simultáneo, en Colombia, la Fiscalía realizaría el proceso de imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde. Señaló, además, que solicitarían medida de aseguramiento.

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¿Qué pruebas entregó Federico Gutiérrez al FBI sobre Daniel Quintero?

Información concreta de nombres de personas, de empresas, direcciones que habrían sido utilizadas para desviar los dineros del robo que le hicieron a Medellín entre 2020 y 2023 y cómo habrían lavado parte de esos recursos presuntamente.

El mandatario local señaló que la ruta del dinero pudo haber sido "Medellín-Panamá y luego Panamá-Miami", involucrando empresas y personas radicadas en Estados Unidos.

Destacó que una compañía de oro con domicilio en Miami solo en tres años habría declarado ingresos por $112.000 millones, mientras que desde 2024, cuando asumió la alcaldía, esa misma empresa reportaría cero ingresos.

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Los señalamientos de presunto lavado de dinero de Daniel Quintero

Está claro que a Medellín se lo robaron. Yo me comprometí con la ciudad y con el país de que ese robo no iba a quedar en la impunidad y seguimos haciendo la tarea.

Advirtió Gutiérrez que "de llegarse a comprobar lo que nosotros hemos entregado, de que hubieran lavado los recursos de producto del robo de Medellín.

El alcalde también indicó que el entramado involucraría "temas de oro ilegal inclusive y de relación con estructuras criminales (…) este entramado es mucho más grande de lo que parece".

Durante su reunión con el FBI, Gutiérrez abordó además temas de seguridad nacional relacionados con el crecimiento de estructuras armadas ilegales como las disidencias Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que "se vieron beneficiados por el gobierno Petro y por la fallida paz total".

El alcalde confirmó que continuará con las acciones legales tanto en Colombia como en Estados Unidos buscando esclarecer los hechos denunciados.