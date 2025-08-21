Familia de Valeria Afanador cuestionó fuertemente la investigación y tomó importante decisión

Cundinamarca sigue pendiente de la búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años que completó más de ocho días desaparecida.

La última vez que se vio a la menor fue el pasado martes 12 de agosto en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá. Las autoridades la han buscado por cielo y tierra, poniendo en marcha un robusto plan que se ha extendido a los municipios cercanos.

Recompensa de $70 millones por información

Sin embargo, aún no hay información contundente para confirmar alguna hipótesis. Tanto la Gobernación de Cundinamarca como la Alcaldía de Cajicá dispusieron una recompensa de 70 millones de pesos por información que dé luces sobre su paradero.

De igual forma, la Interpol emitió recientemente una circular amarilla, es decir, una alerta policial con la que la búsqueda se extiende a nivel mundial. Más de 200 funcionarios de distintas entidades han estado recorriendo todos los rincones.

“No hay respuestas claras ni avances concretos”: familia de la menor

La familia de la menor publicó un comunicado en la que se refirió sobre lo que calificó como “escasos avances” en la investigación liderada por la Fiscalía.

Pese al tiempo transcurrido, los resultados obtenidos no reflejan la urgencia y la gravedad del caso. No hay respuestas claras ni avances concretos, lo que ha generado en nosotros una profunda frustración e incertidumbre.

Dadas las circunstancias, los allegados de la joven tomaron la decisión de designar un abogado para que asuma el seguimiento jurídico del caso con nuevas líneas de investigación: “Como familia, no podemos permanecer en silencio mientras el tiempo pasa sin que se den pasos contundentes hacia la verdad”.

En adición, la familia enfatizó que esta decisión no representa una ruptura con las autoridades, sino que responde a una medida que calificó como necesaria dados los pocos resultados actuales.

Por eso, se le solicitó a la Fiscalía facilitar el acceso a la información del proceso para el abogado designado.

“Ella nos falta cada minuto de nuestra existencia y no dejaremos de buscarla (…) Rogamos que no olviden a Valeria y que sigan acompañándonos en esta lucha que no termina hasta que ella regrese a casa”, concluyó la familia.