Últimas noticias de Valeria Afanador: sube la recompensa a $70 millones por su paradero

Publicaron nuevo afiche con la actualización de la recompensa para quien aporte información sobre la menor de 10 años.

Últimas noticias Valeria
Foto: Bomberos de Cundinamarca

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
11:32 a. m.
La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down, continúa en Cajicá y en municipios cercanos desde el pasado 12 de agosto.

La menor fue vista por última vez cuando ingresó a una zona de arbustos ubicada detrás de su colegio y desde entonces no se tiene rastro alguno de su paradero.

Sube la recompensa a $70 millones por información del paradero de Valeria Afanador

En las últimas horas, la Alcaldía de Cajicá, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, divulgó un nuevo panfleto oficial en el que se anuncia el aumento de la recompensa a $70.000.000 para la persona que entregue datos confiables que conduzcan a la ubicación de Valeria.

El afiche, con el mensaje “¡Valeria te esperamos en casa!”, reitera el llamado a la comunidad para colaborar con información veraz y recuerda que las líneas habilitadas para recibir reportes son el 123 y el número fijo 6018665021.

Actualmente, se han planteado 20 hipótesis que continúan en evaluación por los organismos encargados, mientras los esfuerzos de rastreo se han ampliado a los municipios de Tenjo, Tabio y Chía, además del casco urbano y rural de Cajicá.

Nuevo afiche Valeria Afanador
Foto: Bomberos Cundinamarca / Alcaldía de Cajicá

Incluso la familia de la niña ha participado en diferentes eventos públicos, donde sus padres han pedido ayuda de manera directa para lograr encontrarla.

En paralelo, las autoridades locales han distribuido volantes con la fotografía y descripción de Valeria en varios municipios cercanos, con la intención de obtener cualquier pista que permita avanzar en la investigación.

Detalles de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá

A nivel internacional, la búsqueda también fue reforzada luego de que la Interpol expidiera una circular amarilla con la información detallada de la menor desaparecida.

En esta notificación se especifica su nombre completo, Valeria Afanador Cárdenas, nacida el 6 de mayo de 2015 en Bogotá, con una estatura de 1,23 metros, un peso aproximado de 23 kilogramos, cabello negro y ojos castaño oscuro.

Como rasgo distintivo, se señala que la niña presenta síndrome de Down.

La circular incluye además los nombres de sus padres, Manuel Fabián Afanador Casas y Luisa Fernanda Cárdenas Contreras, y precisa los idiomas que habla la menor, en este caso español.

