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Colombia

DJ colombiano murió tras ser víctima de un ataque armado

El DJ permaneció varios días en un centro hospitalario de Cali.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
04:11 p. m.
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En Jamundí y Cali hay consternación porque se confirmó la muerte de un reconocido DJ.

Cristian Molina, que se encontraba siendo tratado en una entidad médica hospitalaria, no pudo recuperarse y partió de este plano terrenal en los últimos días.

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Este DJ había quedado gravemente herido en un ataque con arma de fuego y estaba siendo monitoreado por un grupo de especialistas en una Unidad de Cuidados Intensivos.

¿Qué se sabe del ataque armado del que fue víctima Cristian Molina, el reconocido DJ de Jamundí y Cali que falleció?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Cristian Molina fue baleado mientras que estaba realizando una presentación en una fiesta.

Tras ese hecho, fue llevado de urgencia a un centro asistencial de Cali y los médicos comenzaron a tratarlo de inmediato para intentar salvar su vida.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el estado del DJ Cristian Molina empeoró hasta que dejó de reportar signos vitales.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Cristian Molina, el reconocido DJ de Jamundí y Cali

Después de que se confirmó la muerte del DJ Cristian Molina, sus seguidores lamentaron lo sucedido y expresaron múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

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"Fuiste un guerrero", "siempre estarás en nuestro corazón y en cada melodía", "Dios le dé el descanso eterno", "mucha fortaleza para su madre y toda su familia", "lo siento mucho", "que en paz descanse", "un abrazo para cada uno de sus seres queridos", "qué noticia tan triste", "lo conocí desde pequeño y siempre fue una persona excepcional", "sabiduría para sus familiares", "que tu alma perdone todos tus pecados", "vuela alto", "sigo sin poderlo creer", "qué nostalgia" y "se fue mi hermanito", han sido algunas de las reacciones.

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