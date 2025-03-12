Liberan a 28 personas en Catatumbo que habían sido secuestradas por el ELN

Este miércoles 3 de diciembre, 28 personas fueron liberadas en la región del Catatumbo. Fueron recibidos por una comisión de la Defensoría del Pueblo.

11 mujeres y 17 hombres, entre ellos cinco menores de edad, fueron los liberados. Habían estado secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 16 de enero de 2025.

Casi un año secuestrados

Los secuestrados tienen condiciones óptimas de salud, exceptuando a uno que presentó dolencias en una herida.

A finales de 2024, comenzó una disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc, la cual llevó a una escalada en la violencia. Esto hizo que el Gobierno decretara la conmoción interior en la región, área metropolitana de Cúcuta, Río de Oro y González.

Algunos de los municipios más afectados han sido Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Ábrego y San Calixto, según ha detallado la Defensoría. La escala se ha centrado en asesinatos, reclutamiento, desapariciones forzadas, confinamientos, crímenes sexuales y hostigamientos.

Escalada violenta entre el ELN y las disidencias

Entre el 16 de enero y 30 de septiembre, la entidad tuvo registros de 27 confinamientos, seis asesinatos, seis desapariciones, 115 restricciones a la movilidad y 155 desplazamientos. Aparte del ELN y las disidencias, hay peligro por presencia del Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Son varias las alertas tempranas, tales como la 017 de 2025 o la 026 de 2024. La Defensoría le ha pedido a las autoridades tomar cartas en el asunto e impedir que los grupos armados se fortalezcan.

El clímax de la escalada llegó ese 16 de enero, cuando fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, Zulay Durán Pacheco y su hijo de nueve meses en Tibú. Para el ELN, fue una respuesta de las disidencias, por lo cual incrementó su poderío en el territorio.

“La crisis en el Catatumbo sella la muerte política del ELN al romper cualquier conexión que pudiera quedar con su caracterización como un grupo de personas que se alza en armas contra un Estado que considera injusto”, declaró en febrero la defensora Iris Marín.