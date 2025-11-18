CANAL RCN
Colombia Video

Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”

Las fuertes lluvias provocaron un aumento en una quebrada. Los familiares han buscado por todos los rincones a los desaparecidos.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
06:14 p. m.
El municipio de Silvania en Cundinamarca está en alerta máxima por la fuerte temporada de lluvias.

La tranquilidad de la noche del lunes festivo 17 de noviembre se vio opacada por el aumento en el caudal de la quebrada Yatata. Las autoridades están adelantando la búsqueda de tres personas que estaban en un vehículo. La situación también dejó una víctima mortal.

Familiares buscaron a los desaparecidos: encontraron pertenencias

Jean Paul Villota, contó en Noticias RCN que las desaparecidas son su hermana Ana Lucía, la hija Manuela y su mamá Teresa. Narró que en una familiar se comunicó con él para informarle.

“Nos dijeron que a las 6:00 a.m. iniciaban las labores de rescate. Estuve con un sobrino y no había nadie, entonces nos lanzamos (a buscar). Él se fue por una orilla y yo me lancé al río. Fuimos moviendo escombros y casi llegamos al desemboque del Sumapaz”, declaró.

En el recorrido hallaron pertenencias, el parachoques del carro, las placas del mismo y unas latas. Horas después, llegaron otros familiares provenientes de Mocoa para participar en la búsqueda. Posteriormente, se siguieron encontrando más objetos y la mascota de Teresa.

El llamado de las familias a las autoridades

Miguel Villota, otro familiar de los desaparecidos, se sumó a la búsqueda. En diálogo con Noticias RCN contó que su papá trabajaba en la Contraloría en Bogotá. Indicó que Ana Lucía era funcionaria del Bienestar Familiar y su sobrina era estudiante bachiller.

“En septiembre del año pasado, murió mi hermanita por cáncer. Ella rescataba perros de la calle y nos dejó la tarea de seguir cuidándolos. Entonces, la familia compró una finca acá y cada ocho días se venía a hacer visita. Aunque siempre hay gente cuidándolos”, expresó.

Los familiares le hicieron un llamado a las autoridades para que no los dejen solos: “Que la búsqueda sea más exhaustiva. Nosotros encontramos de lado y lado bastante escombro. Si cuentan con la maquinaria, lo van a lograr”.

