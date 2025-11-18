De camino a su refugio para mascotas, familia fue arrastrada por afluente en Silvania: alcalde reveló cómo va la búsqueda

Las lluvias del puente festivo generaron una alerta en el municipio de Silvania, Cundinamarca, luego de que dos quebradas se desbordaran, arrastrando vehículos, casas e, incluso, animales.

En el sector de La Esperanza, la quebrada Yayata generó pérdidas considerables en viviendas ubicadas sobre la ribera. Pero mayor preocupación genera aún lo ocurrido en el sector de El Bosque, con el desbordamiento de la quebrada El Hato.

De acuerdo con la información conocida por Noticias RCN, un vehículo con cinco personas a bordo fue arrastrado por el afluente, de camino a su refugio para animales.

La noticia fue confirmada por el alcalde Ricardo Pulido, en conversaciones con este noticiero: “En la vía que comunica el municipio de Tibacuy con Silvania, la creciente súbita generó una especie de remolino que arrastró a uno de los carros. Cinco personas iban a bordo, pero una de ellas logró salir y se encuentra en el hospital, fuera de peligro”. Horas más tarde, “se encontró a otra persona”.

La familia Villota se enfrenta a una sin tragedia sin precedentes por cuenta de las lluvias:

En respuesta, un equipo de 40 personas, con integrantes del Cuerpo de Bomberos, la Policía, la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Ejército, han estado buscando a los otros tres integrantes de la familia, aunque sin éxito.

Las labores de búsqueda fueron suspendidas sobre las 5:30 de la tarde, por el pronóstico de lluvias, que podría poner en riesgo a los miembros del equipo de rescate.

Aún desaparecidas se encuentran dos mujeres y una joven de 16 años, a la que han estado buscando, incluso, en municipios vecinos, tras la creciente de la quebrada El Hato. Su familia, aunque angustiada, no pierde la esperanza de encontrarlas con vida.

Labores de búsqueda serán retomadas el día de mañana:

Si el clima lo permite, las labores de búsqueda podrían reanudarse a primera hora del miércoles, 19 de noviembre. Según el mandatario:

“Se mantiene activa la alerta de gestión del riesgo, tenemos un comité de gestión del riesgo departamental y, a través de la Gobernación, estamos haciendo todas las gestiones para reubicar a cada una de las familias afectadas. De manera escalonada esperamos conseguir los recursos necesarios para este propósito”.

Y, aunque la situación es complicada, envió un parte de tranquilidad a la familia Villota: “Contamos con todo el personal necesario: buzos, rescatistas, unidades caninas, drones. Con todo el respaldo tecnológico estamos tratando de ubicar a estas personas, pero el río se comunica con otros ríos, que llevan al río Sumapaz o al río Magdalena; por lo que tuvimos que ampliar la alerta a municipios cercanos”.