Milagro en la tragedia del Hércules C-130: la historia de supervivencia que nadie conocía

A pocos días del trágico accidente aéreo que cobró la vida de 69 militares, se han conocido testimonios de supervivencia que revelan cómo decisiones fortuitas determinaron quién pudo salir con vida del Hércules C-130.

El teniente David Chávez Ortiz, enfermero de profesión y jefe del dispensario médico del batallón, se encontraba a bordo de la aeronave con destino a Puerto Asís para conseguir vacunas.

¿Cuál es el saldo de fallecidos y heridos?

Según el último parte médico del Hospital Militar, 11 militares permanecen hospitalizados en piso, uno más en cuidados intensivos y 15 sobrevivientes recibieron el alta, siendo remitidos al Batallón de Sanidad o lugares de destino.

“Yo me miro y digo que puedo caminar con mi lesión y cirugía; pero cuando vi las imágenes del siniestro, dije: ¿Cómo voy a salir de ese lugar? ¿Cómo se alinearon los astros? Desde el momento en el que el sargento me dice que me pasara hacia atrás, yo iba ganando”, narró Chávez sobre los momentos previos al accidente.

El teniente sufrió una fractura de vértebra que requirió cirugía de columna. Su supervivencia se debió a que un sargento, uno de sus compañeros, le pidió cambiar de ubicación, lo que le permitió salir por la parte trasera del avión tras el impacto.

El cambio de puesto le cambió la vida

Una pequeña decisión inconsciente de alguien más me salvó una vida. Cambió a una familia.

Chávez también les brindó asistencia médica a otros sobrevivientes en medio del caos, dándoles consejos a sus compañeros para salir adelante: “Estaba un soldado que me hablaba de que yo le había dado instrucciones. Entonces, lo que le dije le sirvió”.

El accidente se dio durante la mañana del lunes 23 de marzo. El Hércules matrícula 1016 había llegado a Puerto Leguízamo desde Bogotá. A los pocos segundos de despegar hacia Puerto Asís, se quedó con baja altura y chocó con el suelo.