Video captó el abandono de un bebé de un año frente a una vivienda en Bogotá: lo dejaron con una maleta de juguetes

En el barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, fue rescatado un niño de aproximadamente un año de edad, quien fue encontrado abandonado en la entrada de una vivienda durante la madrugada.

De acuerdo con la Policía Nacional, las patrullas de vigilancia acudieron al lugar luego de recibir el reporte de un residente del sector, quien había escuchado varios golpes en la puerta de su casa.

Al salir para verificar qué estaba ocurriendo, el hombre encontró al pequeño dormido y expuesto a la intemperie. El niño estaba solo y junto a él había una maleta que contenía algunos elementos destinados a su cuidado, además de juguetes.

¿Qué se sabe de la persona que abandonó al menor?

Tras confirmar la situación, los uniformados iniciaron labores de vecindario para intentar establecer cómo había llegado el niño hasta ese punto y quién lo había dejado allí.

Como parte de la investigación, también fueron recopiladas imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el sector.

En los videos obtenidos por las autoridades se observa a una mujer que, horas antes, llevaba al menor en brazos.

Este material quedó en manos de los investigadores, quienes buscan establecer la identidad de la mujer y, principalmente, determinar qué ocurrió antes de que el niño fuera abandonado en la puerta de la vivienda.

Por ahora, las circunstancias exactas en las que el menor fue dejado en el lugar son materia de investigación.

¿Qué pasó con el bebé que dejaron abandonado frente a una vivienda?

Una vez los policías encontraron al menor, se activó de manera inmediata la ruta de atención integral para garantizar su protección. Por esto, fue trasladado y puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La entidad adelanta ahora el proceso administrativo correspondiente para el restablecimiento de sus derechos, mientras las autoridades continúan recopilando información que permita esclarecer lo ocurrido.