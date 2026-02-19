CANAL RCN
Colombia Video

"Quiero ir a jugar": niño con leucemia en Cali enfrenta demoras en su tratamiento

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
07:40 a. m.
Robinson, un pequeño de 8 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, lleva más de cinco semanas sin recibir sus medicamentos y ahora enfrenta la interrupción de sus quimioterapias.

La situación, denunciada por su madre, estaría relacionada con fallas administrativas de la Nueva EPS intervenida por el Gobierno Nacional, que entrega códigos de autorización erróneos a las clínicas, impidiendo que el menor reciba la atención necesaria.

Un hogar de paso convertido en espera interminable

Desde hace dos años, Robinson vive junto a su madre en un hogar de paso en Cali, lejos de su tierra natal, El Tambo, Cauca. Allí aguarda la atención médica que nunca llega de manera oportuna.

Su madre relata que los trámites de la EPS se convierten en un obstáculo constante: “Los códigos llegan mal y en la clínica nos dicen que no corresponden, por eso no pueden atenderlo”.

El niño, que ya superó momentos críticos de su enfermedad, incluido un paro cardiorrespiratorio de 40 minutos, actualmente enfrenta un nuevo desafío: la falta de medicamentos y quimioterapias que ponen en riesgo su recuperación.

El llamado desesperado de una madre

La madre de Robinson insiste en que la vida de su hijo depende de la entrega oportuna de los tratamientos: “Si no recibe el tratamiento, será muy fatal para él. Pido que se pongan la mano en el corazón y entreguen a tiempo los medicamentos”.

Mientras tanto, Robinson sueña con regresar a su tierra para jugar con su hermana y sus primos, un deseo tan sencillo como vital. Su historia refleja la vulneración del derecho a la salud y, más allá de ello, del derecho a ser niño.

Como él, son muchos los menores y adultos en el país que enfrentan demoras y obstáculos en el acceso a tratamientos contra enfermedades graves.

