VIDEO | Desconocido atacó a mordiscos y puñaladas a niña de 11 años en un carro en Bogotá y quedó libre

Una familia de Funza vivió momentos de terror y violencia cuando un desconocido atacó brutalmente a su hija de 11 años en una estación de gasolina ubicada en la calle 170 con Suba, al norte de Bogotá, durante el fin de semana.

De acuerdo con Ángela Sánchez, madre de la menor, el incidente ocurrió mientras la familia surtía de gasolina su vehículo en una estación de servicio.

Un hombre que merodeaba el lugar con comportamiento extraño se subió al carro y agredió salvajemente a la niña sin motivo aparente.

Salvaje ataque a mordiscos y puñaladas de un hombre contra una niña

El desconocido, una vez dentro del carro, atacó indiscriminadamente contra la menor. La familia indicó que tras varios intentos lograron separar al agresor de la menor y refugiarse en una oficina de la estación de gasolina, desde donde llamaron a las autoridades.

Un trabajador de la estación de gasolina atacó al hombre con una llave de tubo para que soltara a la niña.

La madre se refirió a las graves heridas que le causó el hombre a su hija:

Le pegó un mordisco a mi hija en su bracito izquierdo, le propinó una puñalada en su ojo izquierdo.

La menor fue trasladada a un centro hospitalario donde fue sometida a cirugías para la reconstrucción del músculo que permite la movilidad ocular. Además, sufrió afectación en el músculo del hombro por el mordisco y daño auditivo debido a otra herida en esa zona.

Dejaron libre al agresor de la niña en estación de servicio en Bogotá

Seis uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron al presunto responsable del atroz ataque a la niña.

Sin embargo, lo que más indignación causó en la familia fue conocer, a través del seguimiento de la denuncia, que el hombre quedó en libertad horas después.

"Es un tipo que tenía que haber venido intoxicado o algo”, dijo la madre.

¿Tenía que haber muerto mi hija para que lo pudieran dejar encerrado?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido pronunciamiento oficial sobre los motivos que llevaron a la liberación del capturado ni sobre las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de la menor y su familia.