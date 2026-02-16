CANAL RCN
Colombia

Reconocido cantante colombiano está de luto: este fue su desgarrador mensaje tras una pérdida inesperada

El artista confirmó lo ocurrido en sus redes sociales. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
06:08 p. m.
Un importante cantante colombiano está enfrentando una dolorosa pérdida.

Se trata de Sebastián Yatra, el artista de música urbana que es oriundo de Medellín, tiene 31 años y es intérprete de éxitos como 'Traicionera', 'Robarte un beso', 'Por fin te encontré', 'Vagabundo', 'Devuélveme el corazón', 'Cómo mirarte', 'Un año' y 'Tacones rojos'.

En los últimos días, el cantante, a través de sus redes sociales, informó que su perro, que fue su compañía incondicional a lo largo de varios años, falleció.

Este fue el desgarrador mensaje de Sebastián Yatra tras la muerte de su perro

Hace tres días, Sebastián Yatra compartió nueve fotos de momentos felices junto a 'Rancherito', su perro, e informó que, desafortunadamente, él ya no se encontraba en este plano terrenal.

"Fuiste mi amigo y lo serás para siempre. Te amo y te amaré", comenzó escribiendo el cantante en el conmovedor post.

"Rancherito, tú eres otra cosa", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Sebastián Yatra tras la muerte de 'Rancherito', su perro

Luego del desgarrador mensaje de Sebastián Yatra, sus colegas y sus internautas expresaron varios mensajes de condolencias y fortaleza.

"Te abrazamos, hermano", fueron las palabras de Reik, la banda mexicana.

Mientras tanto, otras de las reacciones han sido las siguientes:

"Un abrazote, mi querido amigo", "lo siento mucho", "todos los perros van al cielo", "solo quien tiene mascota sabe lo duro que es esto", "paz y amor para su alma", "lamento inmensamente tu pérdida", "Rancherito se fue a descansar", "ahora te cuida desde el cielo", "lo conocí pequeño y siempre fue tu gran compañero", "sus huellitas quedaran marcadas en tu corazón", "ojalá fueran para siempre", "sus ojos irradiaban amor", "ellos son nuestra familia", "tengo el corazón roto", "te amo", "quédate con lo que vivieron", "fue y será tu amigo fiel", "seguirás sintiéndolo cerca" y "una mirada larga al otro lado del puente del arcoíris".

 

 

