Una llamada al 123 salvó a joven de 18 años que estaba en peligro de feminicidio

En las últimas horas, las autoridades se pronunciaron sobre un alarmante caso que ocurrió en Antioquia donde una joven indígena de 18 años logró ser rescatada de un escenario que apuntaba a un feminicidio.

La joven reportó a la línea 123 Mujer de la Gobernación de Antioquia, que era víctima de maltrato. Las autoridades llegaron hasta el lugar donde se encontraba, ubicado a seis horas de la cabecera municipal y lograron rescatarla.

En una llamada la joven de 18 años denunció ser víctima de maltrato, desde su resguardo indígena, en la comunidad Zenú, en El Bagre, bajo Cauca antioqueño.

RELACIONADO La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

Llamada de alerta al 123 salvó a mujer de feminicidio

Tras recibir la llamada, de inmediato se activaron las rutas y fue rescatada, evitándose un posible feminicidio, así lo indicó Carolina Lopera, secretaria de las mujeres en Antioquia:

Se encontraba a seis horas de la cabecera municipal de El Bagre. La joven era víctima de maltrato físico y psicológico, presuntamente por su pareja.

Con el apoyo de la Guardia Indígena y líderes comunales, las autoridades pudieron llegar hasta la zona y poner a salvo a la joven.

Estado de salud de la joven rescatada de un probable feminicidio

Carolina Lopera confirmó que “la mujer se encuentra a salvo y está siendo valorada para definir las siguientes rutas de atención que garanticen su protección y su bienestar”.

El panorama sobre la violencia contra la mujer es devastador, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, la línea 123 Mujer de la Gobernación de Antioquia recibió 23.784 llamadas. De esas, se verificaron 7.736 por casos de violencia contra la mujer y en 211 se identificaron casos de riesgo mortal.