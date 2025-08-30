Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín

En el barrio Santo Domingo Savio, al nororiente de Medellín, la joven Edimar Liliana González, de 26 años, resultó herida tras 27 puñaladas que habrían sido ocasionadas por su pareja, quien huyó del lugar y actualmente es buscado por la Policía Metropolitana.

Una llamada al 123 de un habitante del barrio llevó a las autoridades a desplazarse hasta la vivienda donde encontraron a la mujer herida en el suelo. “Cuando los policías llegaron, pidieron ayuda para sacar a una persona que estaba herida, y ya entonces los policías la sacaron y ella iba un poco delicada”, contó a Noticias RCN Héctor Ruiz.

Actualmente, la víctima permanece bajo supervisión médica en el Hospital San Vicente Fundación tras sus heridas con arma blanca, la mayoría de ellas en su cuello y cabeza.

La Policía Metropolitana de Medellín busca al responsable

Familiares de Edimar Liliana esperan que reciba toda la atención médica necesaria para su recuperación. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Medellín continúa con la búsqueda del hombre que apuñaló a la joven.

Por su parte, habitantes del barrio rechazaron este acto de violencia. “Falta mucha tolerancia aquí en el barrio, es la primera vez que ocurre en la cuadra algo así. Muy poca gente vio lo que sucedió pero sí impresiona lo que pasó con esa muchacha”, señaló Héctor Ruiz.

Antioquia es el departamento con más feminicidios registrados

De acuerdo con el Observatorio Feminicidios Colombia, Antioquia es el departamento del país con más casos registrados. Según el más reciente boletín, entre enero y julio se registraron 66 feminicidios en Antioquia, seguido de Bogotá D.C, con 51 casos, y Atlántico, con 36. En el mismo periodo, el Observatorio registró un total de 501 feminicidios en Colombia.